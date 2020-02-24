4 kişilik aile kuymaktan zehirlendi: 1 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Olay, dün akşam, Düzce'de Gümüşova'ya bağlı Sultaniye köyünde meydana geldi. 4 kişilik aile, akşam yemeğinde Saliha Akça'nın mısır unu ve peynir ile yaptığı kuymaktan yedi. Bir süre sonra aile üyeleri, istifra etmeye başladı. 112 Acil Servis'e haber verilmesiyle eve sağlık ekibi geldi.

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Gürbüz Akça, tedavi altına alındı.

1 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Saliha Akça, eşi Gürbüz Akça ve çocukları Irmak ve Gündüz Alp Akça, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yediği kuymaktan zehirlendiği belirlenen Saliha Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu, eşi ve çocuklarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Zehirlenen çocukları durumu iyiye gidiyor.