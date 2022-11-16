40 adet F-16 talebine ilişkin Erdoğan'dan açıklama: Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’daki G20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından basın mensuplarının F-16 sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi” dedi.

TÜRKİYE'NİN 40 YENİ F-16 TALEBİ VAR

Türkiye, F-35 programından çıkartıldıktan sonra milli muharip uçak çalışmalarına hız vermiş, yerli savaş uçağı devreye girene kadar ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı almak ve mevcut 79 uçağını modernize etmek için talepte bulunmuştu.

Ekim 2021'de başlayan süreçten bugüne kadar Türkiye'de üç toplantı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ise ABD'den gelen davet üzerine Bakanlık teknik heyetinin 4'üncü görüşme için ABD'ye gittiğini açıklamıştı.

Türkiye en üst versiyon olan F-16 Viper almak ve mevcut uçaklarını modernize kitleri ile bu seviyeye çıkarmak istiyor.

F-16 SATIŞINI ŞARTA BAĞLAYAN MADDELER TASARIDAN ÇIKARILMIŞTI

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde, yasa tasarısına eklenen ve Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan maddeler, tasarının Senato versiyonundan çıkarıldı.

REKLAM

DÜNYA Polonya'ya düşen füzeye ilişkin Erdoğan'dan açıklama: İnceleme araştırma şarttır