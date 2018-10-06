40 bin dolarlık pırlanta yüzük yutan İrlandalı serbest bırakıldı

Pırlanta yüzüğü yutan İrlandalı turist Lan Campell’in midesindeki pırlantanın doğal yollardan çıkması beklendi fakat doğal yollardan çıkmayınca kendi isteği doğrultusunda özel hastanede kolonoskopi işlemi uygulandı. Kolonoskopi işlemi sonrası pırlanta yüzük çıkarılarak kuyumcuya teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen İrlandalı turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tezgahtan çalmıştı

Tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolonun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi.

Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı. Polis ekiplerinin Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ultrasonda tespit edildi

Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi.Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle yüzüğün çıkartılması için sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Ancak geçen zamana rağmen yüzük doğal yollarla çıkartılamadı.

Eşinir kaybettikten sonra pırlanta saplantısı oluşmuş

İrlandalı turistle tercüman eşliğinde yapılan konuşmada ise, 12 yıldır Marmaris'e 1 hafta süreyle tatile geldiği, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğu öğrenildi. Eşini trafik kazasında yitirdiğini de söyleyen Camppel'ın, eşinin göle düşen araçtan cesedinin günler sonra çıkarılabildiğini, ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğün kaybolduğunu, bu nedenle pırlanta saptantısının oluştuğunu öne sürdüğü belirtildi.

REKLAM