Gündem 40 bin dolarlık pırlanta yüzük yutan İrlandalı serbest bırakıldı
MUĞLA

40 bin dolarlık pırlanta yüzük yutan İrlandalı serbest bırakıldı

40 bin dolarlık pırlanta yüzük yutan İrlandalı serbest bırakıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim’de kuyumcuya giderek el çabukluğu ile yüzük çalan ve daha sonra yakalanacağını anlayınca yutan İrlandalı turist, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi IHA
İrlandalı turistin çaldığı yüzüğü yuttuğu, çekilen ultrasonla tespit edilmişti.
İrlandalı turistin çaldığı yüzüğü yuttuğu, çekilen ultrasonla tespit edilmişti.

Pırlanta yüzüğü yutan İrlandalı turist Lan Campell’in midesindeki pırlantanın doğal yollardan çıkması beklendi fakat doğal yollardan çıkmayınca kendi isteği doğrultusunda özel hastanede kolonoskopi işlemi uygulandı. Kolonoskopi işlemi sonrası pırlanta yüzük çıkarılarak kuyumcuya teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen İrlandalı turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tezgahtan çalmıştı

Tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolonun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi.

Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı. Polis ekiplerinin Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ultrasonda tespit edildi

Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi.Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle yüzüğün çıkartılması için sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Ancak geçen zamana rağmen yüzük doğal yollarla çıkartılamadı.

Eşinir kaybettikten sonra pırlanta saplantısı oluşmuş

  • İrlandalı turistle tercüman eşliğinde yapılan konuşmada ise, 12 yıldır Marmaris'e 1 hafta süreyle tatile geldiği, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğu öğrenildi. Eşini trafik kazasında yitirdiğini de söyleyen Camppel'ın, eşinin göle düşen araçtan cesedinin günler sonra çıkarılabildiğini, ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğün kaybolduğunu, bu nedenle pırlanta saptantısının oluştuğunu öne sürdüğü belirtildi.

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İrlandalı turistin pırlanta yüzüğü yutarak çaldığı anlar kamerada
OYNAT 01:41
İrlandalı turistin pırlanta yüzüğü yutarak çaldığı anlar kamerada
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayı bu kadar da olmaz dedirtti. İlçeye gelen İrlandalı turist, müşteri gibi gittiği kuyumcuda 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çaldı. Hastanede röntgeni çekilen turistin çaldığı değerli yüzük karnında bulundu.
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