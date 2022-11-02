Gündem 40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti
İSTANBUL

40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında müşteki olarak yer alan bir kişi, Oktar’ın ilanlar aracılığıyla örgüte kadın avukat kazandırmaya çalıştığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, 40 gündür Marmara Cezaevi’nde kalan Oktar’ı 83 avukatın ziyaret ettiğini, bunların 63’ünün kadın olduğu bilgisi yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti
Adnan Oktar hakkında suç duyurusu.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında müşteki olarak yer alan bir kişi, Oktar'ın ilanlar aracılığıyla örgüte kadın avukat kazandırmaya çalıştığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

8’İNDE VEKALET VAR

Yaklaşık 40 gündür Marmara Cezaevi’nde bulunan Oktar hakkında davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne rapor gönderdiği aktarılan suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu raporda, Oktar'ın 83 farklı avukatla 527 görüşme gerçekleştirdiği, bu avukatların 63'ünün kadın, 20'sinin ise erkek olduğuna yer verildi. Dilekçede, bu 75 avukattan sadece 8'inde vekaleti bulunan Oktar'ın kadın avukatlarla toplamda 500 saat, erkek avukatlarla 20 saat görüştüğü anlatıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Oktar'ın kendisine görüşe gönderilen avukatı beğenmesinden sonra, beğenisini kazanan kadın avukatın örgüte kazandırılması için çalışmalar başlamaktadır” denildi.

Oktar’ın savunması çöktü
GÜNDEM
Oktar’ın savunması çöktü
Bursada tekstil fabrikası yangını

Bursa'da tekstil fabrikası yangını

​Ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.
Sergen Yalçından ses getiren itiraf

Sergen Yalçın'dan ses getiren itiraf

​Şampiyon oldukları sezonla ilgili soruya canlı yayında cevap verdi.
İsrailde seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kazanabilir

Dev takım <br>Avrupa'dan elendi

Dev takım
Avrupa'dan elendi

​Son maçların ardından sonuncu oldular.

'Emniyet teşkilatına iftirada bulunamazsın.'

​'Çocuklarım yok' dedi, hazırlığını kendi yaptı.

Parçalanmış ceset bulunmuştu, yakalanan şüpheli tutuklandı.

​Yarın açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

​Belediye çalışanı arkadaşlarına kezzap attı.

​Hasan ve Şeyma'yı öldüren sanıklardan şoke eden savunma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.