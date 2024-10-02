logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
40 kişi Siberağ'a takıldı

40 kişi Siberağ'a takıldı

Oğuzhan Ürüşan
04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 'Siberağ-8' operasyonlarında 40 kişi yakalandı. Çetenin İzmir’de otel ve eğlence mekanlarını haraca bağladıkları ve turistik yerlerde zehir ticareti yaptıkları belirlendi.

Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 8 ilde düzenlenen 'Siberağ-8' operasyonlarında, hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 40 şüpheli gözaltına alındı. Çeteye yönelik operasyonun perde arkasına Yeni Şafak ulaştı. İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de yürütülen operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 40 şüpheli yakalandı. Çetenin İzmir’de turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, otel ve eğlence mekanlarını haraca bağladıkları tespit edildi. Eğlence mekanları ve turistik yerlerde zehir ticareti de yapan suç örgütü mensuplarının, bu yolla narkotik ağ kurdukları belirlendi.

18 KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları belirlenen çete mensuplarından 18’inin daha önce de dosya kapsamındaki suçlardan tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildiği belirlendi. Tutuklamaya sevk edilen 18 şüphelinin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandığı ve halen tutuklu bulunduğu, 2 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin "suç örgütü kurmak ve üye olmak", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından savcılığa sevk edildikleri aktarıldı. Gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemlerinin ve el konulan materyallerin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.


Sahte ilanlar vererek dolandırıyorlardı: 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi yakalandı

8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandı. Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de operasyonlar düzenlendi. Sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen ve hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.


#Operasyon
#Suç
#Siberağ

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranları ile kira artış zammı ne zaman açıklanacak?