40 kişi Siberağ'a takıldı

Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 8 ilde düzenlenen 'Siberağ-8' operasyonlarında, hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 40 şüpheli gözaltına alındı. Çeteye yönelik operasyonun perde arkasına Yeni Şafak ulaştı. İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de yürütülen operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 40 şüpheli yakalandı. Çetenin İzmir’de turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, otel ve eğlence mekanlarını haraca bağladıkları tespit edildi. Eğlence mekanları ve turistik yerlerde zehir ticareti de yapan suç örgütü mensuplarının, bu yolla narkotik ağ kurdukları belirlendi.

18 KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları belirlenen çete mensuplarından 18’inin daha önce de dosya kapsamındaki suçlardan tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildiği belirlendi. Tutuklamaya sevk edilen 18 şüphelinin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandığı ve halen tutuklu bulunduğu, 2 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin "suç örgütü kurmak ve üye olmak", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından savcılığa sevk edildikleri aktarıldı. Gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemlerinin ve el konulan materyallerin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.







