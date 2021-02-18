40 metrelik uçuruma yuvarlanan tırdan sağ çıktı: Kapıyı açarak kendini dışarı attı

Kaza dün akşam saatlerinde Gündoğmuş ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gündoğmuş’tan Antalya-Konya Karayolu istikametine seyir halindeki Mehmet Şensoy’un kullandığı 07 LAV 89 plakalı tır, Güneycik mahallesi sınırlarında karayoluna 1 kilometre mesafede rampadan aşağı inerken çelik bariyerleri parçalayıp uçuruma yuvarlandı.

KAPIYI AÇARAK KENDİNİ DIŞARI ATTI

Tırın çekicisi yaklaşık 40 metre, tırın kupası ve üzerindeki iş makinesi yaklaşık 100 metre aşağıda asılı kalırken dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Diğer taraftan tır sürücüsü Mehmet Şensoy’un aracın frenlerinin tutmaması üzerine çelik bariyerlere çarptığı sırada kapıyı açarak kendisini dışarı attığı, ayağında ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan Mehmet Şensoy’un sürünerek yola çıktığı bildirildi. Mehmet Şensoy, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.