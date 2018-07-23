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40 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada bin 898 operasyon yapıldığı belirtilerek, sürdürülen operasyonlar neticesinde aralarında terör arananlar listesi gri kategoride bulunan Meryem Özsöğüt'ün de aralarında bulunduğu toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca son bir haftada bin 898 operasyon yapıldı.

Sürdürülen operasyonlar neticesinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen terörden 439 terörist, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 326 ve 118 düzensiz göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 883 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride bulunan Meryem Özsöğüt'ün de bulunduğu toplam 26'sı ölü, 6'sı sağ ve 8'i teslim toplam 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ilde 3 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 17'si ağır ve uzun namlulu toplam 21 silah, 16 adet el bombası, bin 100 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 39 kilogram patlayıcı madde ve 12 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Öte yandan terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 403 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 267 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Huzurlu Sokaklar Uygulaması - 2 gerçekleştirildi

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 518 operasyonda ise, bin 425 kilogram esrar, 15 kilogram eroin, 1,5 kilogram kokain, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 5 kilogram metamfetamin, 7 bin 687 adet ectasy, 123 bin 882 adet captagon, 900 adet sentetik ecza, 729 bin 9 kök kenevir bitkisi, 372 bin 321 paket kaçak sigara, 89.769 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 326 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 368 şüpheli gözaltına alındı. İnsanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren özellikle yerli ve yabancı çocuklar ile yetişkin kişilerin tespit edilip yakalanmasına ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik 20 Temmuz 2018 Cuma günü ülke genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cami, hastane gibi yerlerde 33 bin 334 personelin katılımıyla Huzurlu Sokaklar Uygulaması -2 düzenlendi.

Uygulamada, 233 bin 16 şahıs, 65 bin 14 araç, Bin 468 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 24’ü kayıp çocuk olmak üzere 25 kayıp şahıs bulundu. 489 aranan şahıs ve 19 aranan araç yakalandı ve 550 şahsa adli/idari işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 40’ı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 801 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 105 organizatör de gözaltına alındı.

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