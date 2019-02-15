Gündem 40 yıl önce ölen çocuklarının mezarını açtırdılar
SAKARYA

40 yıl önce ölen çocuklarının mezarını açtırdılar

40 yıl önce ölen çocuklarının mezarını açtırdılar

Sakarya’da 40 yıl önce doğan ve henüz 1 günlükken hayatını kaybeden çocuklarını yıkayan din görevlisinin söylediği sözden etkilenen aile, 40 yıl sonra savcılığa başvurarak çocuklarının mezarını açtırdı.

Haber Merkezi DHA
40 yıllık merak için açılan mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı.
40 yıllık merak için açılan mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 40 yıl önce dünyaya gelen erkek çocuğunu 1 günlükken kaybeden Adem Çarkçı (60), cenazeyi yıkayan imamın 'Bebek 3- 4 aylık vardı' sözleri nedeniyle yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda izlediği, hastanede bebeklerin karıştığı haberi üzerine Çarkçı, bebeğinin mezarını açtırdı. Mezarda insan kalıntısına rastlanmadı.

Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Adem Çarkçı, 40 yıl önce dünyaya gelen bebeğinin sevincini yalnız 1 gün yaşayabildi. Kucağına alamadan ölen bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, evladını toprağa verdikten sonra cenazeyi yıkayan imamın 'Bebek 1 günlük değildi, 3- 4 aylık vardı' sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.

Geçen günlerde televizyonda 'bebeklerin hastanede karıştığı' ile ilgili haberi gören Adem Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'na çocuğunun mezarının açılması için başvuruda bulundu.

Savcılık, Çarkçı'nın talebini olumlu karşıladı. Süleymaniye Mahallesi'nde bebeğin mezarı, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde açıldı. Ancak mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı. Yetkililer 1 günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısının oluşmayacağını belirtti.

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