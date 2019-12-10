Gündem 400 lira diye tuttukları ev mezarları oldu 3 kişi hayatını kaybetti
KONYA

Konya haberleri: 400 lira diye tuttukları ev mezarları oldu: 3 kişi hayatını kaybetti!

400 lira diye tuttukları ev mezarları oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’da iki katlı kerpiç evin göçmesi sonucu iki torunu ile birlikte hayatını kaybeden Sultan Dakım’ın oturduğu evde daha öncede çökmeler meydana geldiği buna rağmen ucuz olduğu gerekçesiyle 400 liraya tutup oturduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, risk taşıyan tüm binaların boşaltılıp mühürleneceği belirtildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, risk taşıyan tüm binaların boşaltılıp mühürleneceği belirtildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultan Dakım’ın kiracı olarak oturduğu iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evin etrafını çevreleyen duvarların yüksek olması nedeniyle göçük saatler sonra fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Evde yapılan incelemede Sultan Dakım (62) ile torunları Muhammet Dakım (16) ve Bektaş Dakım’ın (4) cansız bedenine ulaşıldı. Göçük haberinin ardından Sultan Dakım’ın ve torunlarının yakınları olay yerine akın ederek feryat etti. Polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yakınlarının feryatları ve gözyaşları arasında evden çıkarılan Sultan Dakım’ın ve torunlarının cansız bedenleri ambulansa konularak Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammet Dakım (16)

Ucuz diye 400 lira verip evi kiralayıp oturmuş

Meydana gelen göçükte iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden Sultan Dakım’ın oturduğu evi ucuz diye 400 liraya tuttuğu öğrenildi. Eve yerleştiklerinde de bazı bölümlerde göçüklerin meydana geldiği evde oturmaması konusunda Sultan Dakım’ın yakınlarını dinlemediği öne sürüldü. Sultan Dakım’ın yakınları nenelerinin evi ucuz diye 400 liraya tuttuğunu bütün ısrarlarına rağmen oradan çıkmadığını söylediği ileri sürüldü. Sultan Dakım ile birlikte enkazda kalarak yaşamını yitiren Muhammet Dakım ile Bektaş Dakım’ın kuzen oldukları ve zaman zaman nenelerinin yanına gelerek kaldıkları öğrenildi.

Yavru köpek dışarıya çıkarıldı.

Göçük sırasında korkan yavru köpek dışarıya çıkarıldı

Göçük’ün ardından itfaiye ve AFAD ekipleri iki katlı kerpiç binada uzun süre incelemelerde bulundu. Ekipler, merdivenlerle halat bağladıkları evin riskli bölümlerini yıkmak için uzun süre uğraştı. Ekiplerin evde yürüttüğü çalışmalar sırasında göçük sırasında evde olan ve zarar görmeyen yavru bir köpek bulundu. Yaşananlardan korktuğu anlaşılan yavru köpek dışarıya çıkarıldıktan sonra güvenli bir bölgeye bırakıldı.

İncelemeler kapsamında göçüğün meydana geldiği bitişikteki kerpiç evde risk altında olduğu için zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bahçe duvarı nedeniyle göçük geç fark edildi

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile birlikte gelerek kurtarma çalışmalarını takip eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak burada yaptığı açıklamada, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Vali Toprak, kerpiç evin sabah saat 04.30-05.00 civarında göçtüğünün tahmin edildiğini ancak evin dışındaki 2.5 metre uzunluğundaki duvardan dolayı geç fark edildiğini söyledi. Vali Toprak, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Bahçe duvarı nedeniyle evin göçtüğü komşular tarafından geç fark edilmiş ve saat 09.00 gibi haberimiz oldu. Haberin geç alınmasından dolayı da olabilir maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetti.”

Risk altındaki binalar boşaltılıyor

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bölge bu durumda olan evlerin bugünden itibaren boşaltılacağını duyurdu. Vali Toprak, “Bu binalar çok eski toprak yığma olduğu için belli bir dönemden sonra dayanıklılığını kaybediyor. Yağışları da alınca çözülmeler oluyor. Çevre taranacak, risk altındaki binalar boşaltılacak. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar başladı” dedi.

İncelemeler kapsamında göçüğün meydana geldiği bitişikteki kerpiç evde risk altında olduğu için zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, risk taşıyan tüm binaların boşaltılıp mühürleneceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​Cumhurbaşkanı Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı'nda konuşuyor.
İki askeri şehit eden teröristlere ceza yağdı

İki askeri şehit eden
teröristlere ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk kırmızı uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Meteorolojiden Antalya için aşırı yağış uyarısı yapıldı.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.
İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

​Erdoğan'dan Nobel'in ırkçı yazara verilmesine tepki.
Son 20 gün<br>Bu fırsatı kaçırmayın

Son 20 gün
Bu fırsatı kaçırmayın

Kampanyalar hızlandı: ​32 bin lira peşinata sıfır araba...

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.
Yüzde 65'i<br>kaçak ekiyor

Yüzde 65'i
kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazanç iştah kabartıyor.
Bir aydan az<br>bir zaman kaldı

Bir aydan az
bir zaman kaldı

​Açılış töreni Erdoğan ve Putin'in katılımıyla İstanbul'da olacak.
289 davasının 271'i karara bağlandı

289 davasının 271'i karara bağlandı

​Adalet Bakanlığından darbe davalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 14. haftanın 11'i belli oldu.
Terör örgütü<br>sivil bir eve tuzak kurdu

Terör örgütü
sivil bir eve tuzak kurdu

565 havan mühimmatı ele geçirildi.
Gizemi çözülemiyor

Gizemi çözülemiyor

​-30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor.
Türk F-35'lerini <br>satın alacaklar

Türk F-35'lerini
satın alacaklar

Teslim edilmeyen uçaklar için ABD'den flaş karar.
Konya'dan acı haber

Konya'dan acı haber

Kerpiç ev çöktü: 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.