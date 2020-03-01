41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesindeki kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı
41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesindeki kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı
Son yılların en sert kışının etkili olduğu ve düşen iki çığda 41 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 6 metreyi geçti. Karayolları Ekip Şefi Faruk Çeliker "Bölge tamamen kar altında. Nisan ayına kadar çığ tehlikesi söz konusu. Kar kalınlığı tünelin boyunu aştı" açıklamasında bulundu.
Karayolları ekip şefi Faruk Çeliker yaptığı açıklamada, bölgenin önceki yıllara oranla bu yıl çok daha fazla kar aldığını söyledi.
Van-Bahçesaray kara yolunda 15 ayrı noktaya çığ düştüğünü anlatan Çeliker, "Söz konusu yolun 33 kilometrelik bölümü tamamen kapalı. Bu yıl yoğun kar etkili oldu. Dolayısıyla birçok noktada çığ tehlikesi devam ediyor." dedi.
AFAD ekipleriyle çığın düştüğü noktada zaman zaman inceleme yaptıklarını anlatan Çeliker, şunları kaydetti:
"Bölge tamamen kar altında. Nisan ayına kadar çığ tehlikesi söz konusu. Kar kalınlığı tünelin boyunu aştı. Her yıl bu bölgede kasım ayında başladığımız karla mücadele çalışmaları, haziran ayına kadar devam ediyor. Bu yıl çok kar yağdığı için çığ tehlikesi daha fazla. Hala çığın altından çıkaramadığımız 4 iş makinemiz bulunuyor. Arazi koşulları çok zor. Karın ve çığ tehlikesinin azalmasıyla bölgede tekrar çalışmalara başlayacağız."