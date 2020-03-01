Gündem 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesindeki kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı
VAN

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesindeki kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesindeki kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı

Son yılların en sert kışının etkili olduğu ve düşen iki çığda 41 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 6 metreyi geçti. Karayolları Ekip Şefi Faruk Çeliker "Bölge tamamen kar altında. Nisan ayına kadar çığ tehlikesi söz konusu. Kar kalınlığı tünelin boyunu aştı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
41 kişinin öldüğü çığ bölgesinde inanılmaz tablo.
41 kişinin öldüğü çığ bölgesinde inanılmaz tablo.

Van'ın Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı.

Önceki yıllarda yolunun sürekli kapanması nedeniyle adeta dünyayla bağlantısı kesilen ve halk arasında "9. gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray, son yılların en çetin kışını yaşıyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolunun tamamen kar altında kaldığı bölgede, olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

  • Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ndeki kar tüneli de tamamen kara gömüldü.

4-5 Şubat'ta 41 kişinin ölümüne neden olan çığ nedeniyle kapanan yolda, savrulan araçlarla bölgeye götürülen baz istasyonları da kar altında kaldı.

Çığın düştüğü günden bu yana ulaşımın sağlanamadığı kara yolu ve çığın düştüğü bölge havadan görüntülendi.

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesindeki kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı
FOTOĞRAF 14
Title
Van'ın Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı.
Title
Önceki yıllarda yolunun sürekli kapanması nedeniyle adeta dünyayla bağlantısı kesilen ve halk arasında 9. gezegen olarak adlandırılan Bahçesaray, son yılların en çetin kışını yaşıyor.
Title
Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolunun tamamen kar altında kaldığı bölgede, olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.
Title
Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ndeki kar tüneli de tamamen kara gömüldü.
Title
4-5 Şubat'ta 41 kişinin ölümüne neden olan çığ nedeniyle kapanan yolda, savrulan araçlarla bölgeye götürülen baz istasyonları da kar altında kaldı.
Title
Çığın düştüğü günden bu yana ulaşımın sağlanamadığı kara yolu ve çığın düştüğü bölge havadan görüntülendi.
Title
15 ayrı noktaya çığ düşüyor <br> <br> Karayolları ekip şefi Faruk Çeliker yaptığı açıklamada, bölgenin önceki yıllara oranla bu yıl çok daha fazla kar aldığını söyledi.
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Van-Bahçesaray kara yolunda 15 ayrı noktaya çığ düştüğünü anlatan Çeliker, Söz konusu yolun 33 kilometrelik bölümü tamamen kapalı. Bu yıl yoğun kar etkili oldu. Dolayısıyla birçok noktada çığ tehlikesi devam ediyor. dedi.
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AFAD ekipleriyle çığın düştüğü noktada zaman zaman inceleme yaptıklarını anlatan Çeliker, şunları kaydetti: Bölge tamamen kar altında. Nisan ayına kadar çığ tehlikesi söz konusu. Kar kalınlığı tünelin boyunu aştı. Her yıl bu bölgede kasım ayında başladığımız karla mücadele çalışmaları, haziran ayına kadar devam ediyor. Bu yıl çok kar yağdığı için çığ tehlikesi daha fazla. Hala çığın altından çıkaramadığımız 4 iş makinemiz bulunuyor. Arazi koşulları çok zor. Karın ve çığ tehlikesinin azalmasıyla bölgede tekrar çalışmalara başlayacağız.
Title
41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
Title
41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
Title
41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
Title
41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
Title
41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesindeki kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı
Son yılların en sert kışının etkili olduğu ve düşen iki çığda 41 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 6 metreyi geçti. Karayolları Ekip Şefi Faruk Çeliker "Bölge tamamen kar altında. Nisan ayına kadar çığ tehlikesi söz konusu. Kar kalınlığı tünelin boyunu aştı" açıklamasında bulundu.


15 ayrı noktaya çığ düşüyor

Karayolları ekip şefi Faruk Çeliker yaptığı açıklamada, bölgenin önceki yıllara oranla bu yıl çok daha fazla kar aldığını söyledi.

Van-Bahçesaray kara yolunda 15 ayrı noktaya çığ düştüğünü anlatan Çeliker, "Söz konusu yolun 33 kilometrelik bölümü tamamen kapalı. Bu yıl yoğun kar etkili oldu. Dolayısıyla birçok noktada çığ tehlikesi devam ediyor." dedi.

AFAD ekipleriyle çığın düştüğü noktada zaman zaman inceleme yaptıklarını anlatan Çeliker, şunları kaydetti:

"Bölge tamamen kar altında. Nisan ayına kadar çığ tehlikesi söz konusu. Kar kalınlığı tünelin boyunu aştı. Her yıl bu bölgede kasım ayında başladığımız karla mücadele çalışmaları, haziran ayına kadar devam ediyor. Bu yıl çok kar yağdığı için çığ tehlikesi daha fazla. Hala çığın altından çıkaramadığımız 4 iş makinemiz bulunuyor. Arazi koşulları çok zor. Karın ve çığ tehlikesinin azalmasıyla bölgede tekrar çalışmalara başlayacağız."

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