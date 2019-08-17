Gündem 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp gömmüş
KONYA

Konya haberleri: Kayıp olarak aranan babasını öldürüp gömdüğünü itiraf etti

44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp gömmüş

Konya'da 44 gündür kayıp olan 55 yaşındaki Hacı C.'nin 19 yaşındaki oğlu Yusuf C. tarafından tüfekle öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri kazı sonrası Hacı C.'nin cansız bedenine ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Hacı C.'nin cansız bedeni kazı sonrası bulundu.
Hacı C.'nin cansız bedeni kazı sonrası bulundu.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C. olduğu tespit edildi. Hacı C.'nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.'ye ait cep telefonu bulundu.

DHA
Yusuf C.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olan Hacı C. ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Hacı C.'nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Hacı C.'nin ailesi, kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.'nin Antalya'ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Ekipler, ailenin aracın barajda bulunmasının ardından kayıp ihbarında bulunduğunu da tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.'nin oğlu Yusuf C'yi (19) bugün gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti.

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AA
Hacı C.'nin gömüldüğü alanda ekipler kazı yaparken

CESEDİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Yusuf C.'yi de alarak cesedin gömüldüğü bölgeye gitti. Olay yerinde yapılan yazıda Hacı C.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hacı C.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yusuf C.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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