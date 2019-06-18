Gündem 45 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı
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45 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Muğla hava durumu

45 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün öğleden sonra (12.10-19.00) etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın güneydoğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray), Akdeniz (Burdur, Isparta, Osmaniye ile Antalya, Mersin ve Adana’nın İç kesimleri) ve Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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