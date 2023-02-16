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47 kişinin enkaz altında kaldığı apartmanda arama çalışmaları sonlandırıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde 47 kişinin enkaz altında kaldığı, ekiplerce 2 kişinin kurtarıldığı 11 katlı Proton Apartmanı’nda arama çalışmaları sonlandırıldı.

11:25 . 16/02/2023 Perşembe
DHA
Proton Apartmanı'nda arama çalışmaları sonlandırıldı

Proton Apartmanı'nda arama çalışmaları sonlandırıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki 11 katlı Proton Apartmanı yıkıldı. Binadan 5 kişi kurtulurken, 47 kişi ise enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazda en son termal kamera ve ses cihazlarıyla yapılan çalışmalarda, canlı tespit edilemeyince arama çalışmaları sonlandırıldı. Enkazın kaldırılmaya başlamasıyla altından cenazeler çıkarılacak.
Enkaz kalıntıları arasındaki oyuncak araba, pelüş ayı, bisiklet, oyuncak bebekler ile eşyalar ise görenleri hüzünlendirdi. (DHA)


#Kahramanmaraş
#Pazarcık depremi
#deprem
#enkaz
9 dakika önce
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47 kişinin enkaz altında kaldığı apartmanda arama çalışmaları sonlandırıldı
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