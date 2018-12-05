5 Aralık 2018 Çarşamba gün sonu haberleri

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi ve Latin Amerika seyahati nedeniyle mola verdiği seçim çalışmalarına dönüyor. Adayı henüz açıklanmayan 21 il başta olmak üzere ilçeler ile ilgili son çalışmasını yapacak olan Erdoğan, il ve belediye başkanlarını istişare için başkente çağırdı. Erdoğan, yarınki toplantıda 14 ilin başkan adayını açıklayacak.

GÜNDEM AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini, bunun da olumsuzluklara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararla yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

GÜNDEM Mersin'de okullar tatil edildi

Erzincan'da 1 ton eroin ele geçirildi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 1 ton 270 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.

GÜNDEM Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi

Putin'den ABD'ye tepki: Cevap vereceğiz

ABD'nin aldığı INF kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz bu sözleşmenin ihlaline karşıyız. Eğer bu olursa, uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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DÜNYA Putin'den ABD'ye tepki: Cevap vereceğiz

Rus Büyükelçi Karlov suikasti 'taslak' üzerinden geldi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin oluşturulan iddianame olayın gerçekleşme süreci net bir şekilde ortaya koyuyor. İddianameye yansıyan delil niteliğindeki iletişim kayıtlarına göre suikasti düzenleyen FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş, aralarında MİT mensubu FETÖ'cü bir ismin de olduğu örgüt mensuplarıyla mail üzerinden haberleşmiş. Örgüt üyeleri, takibi önlemek ve veri alış-verişi olmaması için birbirlerine mail göndermemiş, bunun yerine iletilecek mesajlar mail kutusunda 'taslaklar' içerisine kaydedilmiş ve mesajı okuyan örgüt üyesi taslağı da silerek geride bir iz bırakmamayı hedeflemiş.

GÜNDEM Rus Büyükelçi Karlov suikasti 'taslak' üzerinden geldi

Çavuşoğlu: Erdoğan ve Trump F-35 konusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Erdoğan ve Trump F-35 konusunu görüştü. Herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Çavuşoğlu: Erdoğan ve Trump F-35 konusunu görüştü

İstanbul'un değerli arazisinin yeni sahibi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Bulgurlu'da bulunan arazisini 550 milyon liraya İGDAŞ aldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde İGDAŞ İkmal Müdürlüğü'nün bulunduğu ve pazar alanı olarak da kullanılan İBB mülkiyetindeki 29 bin 664 metrekarelik arazi için, Büyükşehir Belediyesi'nde ihale yapıldı.

EKONOMİ İstanbul'un değerli arazisinin yeni sahibi belli oldu

Çin'den Doğu Türkistanlılara yeni zulüm

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Doğu Türkistanlılara yönelik ağır baskı ve zulüm uygulayan Çin yönetimi, yeni bir uygulama ile Uygurluları asimile etmeye çalışıyor. "Eşleştir-Aile ol" şeklinde bir uygulama başlayan Çin, Doğu Türkistanlı her ailenin yanına bir Çinliyi ev ferdi gibi dahil ederek 'aile' kavramını yok etmeyi amaçlıyor. Çinlilerin bu uygulamasından Türkistanlılar oldukça rahatsız: "Evimizde bir yabancı istemiyoruz"