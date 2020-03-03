Gündem 5 çocuk babası Suriyeli Yunan askeri, hamile kadını dövdü, çocukların biberonunu aldı
EDİRNE

5 çocuk babası Suriyeli: Yunan askeri, hamile kadını dövdü, çocukların biberonunu aldı

5 çocuk babası Suriyeli: Yunan askeri, hamile kadını dövdü, çocukların biberonunu aldı

Edirne üzerinden geçtikleri Yunanistan'da yakalanan, 5 çocuklu Suriyeli Naif ailesi, Yunan askerlerinin kendilerine şiddet uygulayıp, paralarını ve kıyafetlerini aldığını söyledi. Yusuf Naif, Yunan askerlerinin, çocukların biberonlarını aldığını belirterek, "8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Kızımızı ve beni dövdüler. 'Seni Avrupa'ya götüreceğiz' diye bizi ışıksız, karanlık yere bıraktılar" dedi.

Haber Merkezi DHA
5 çocuklu Suriyeli Naif ailesi yaşadıklarını anlattı.
5 çocuklu Suriyeli Naif ailesi yaşadıklarını anlattı.

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a 5 çocuğuyla birlikte geçen Suriyeli Naif ailesi, yakalandıkları Yunan askerlerinin kendilerine şiddet uygulayıp, soyduktan sonra zorla Türkiye'ye gönderdiklerini anlattı. Hamile kadınlar ve çocukların da Yunan askerleri tarafından darbedildiğini belirten Sabah Naif, Türk askerlerinin kendilerine sahip çıktığını söyledi. Naif, hamile kadınların dahi dövüldüğünü, çocukların biberonlarının ellerinden alındığını da dile getirdi.

DHA
Yunanistan'a 5 çocuğuyla birlikte geçen Suriyeli Naif ailesi, Yunan askeri tarafından işkence görüp geri gönderildiğini söyledi.

"Allah Türk askerinden razı olsun"

  • Türk askerinin kendilerine yardım eli uzattığını ve onlara teşekkür ettiğini belirten Sabah Naif, "Biz buraya Avrupa'ya gitmek için geldik. Çocuklarım ve kocamla birlikte karşıya geçtim. Oraya gittiğimde polisler bizi yakaladı. Telefonlarımızı aldılar, paralarımızı aldılar, elbiselerimizi aldılar. Sadece üzerimdeki kıyafetler kaldı. Çocuklarımı dövdüler. Ekmek ve su vermiyorlar. Bakın halimize. Çok zor burada olmak. Arkamdaki kadının kaynanası kaybolmuş. Kocasını daha salmadılar. 4 çocuğu var. Bebeğinin biberonunu aldılar. Bebek 2 gündür süt için ağlıyor. Onun yanındaki kız hasta olduğu için konuşmuyor. Hatta onu gaz bombalarının içine attılar. Orada bir çukur var. Herkesi orada topluyorlar. Biz ne konuştuklarını anlamıyoruz. Bizi tekrar bu tarafa bıraktılar. Allah Türk askerinden razı olsun. Ekmek verdiler, su verdiler, kıyafet verdiler, çocuklara ayakkabı verdiler. Bize yatak verdiler, çocuklara battaniye verdiler. Orada çocuklarım ölecekti" diye konuştu.

DHA
Hamile kadınlar ve çocukların Yunan askerleri tarafından darp edildiği belirtildi.

"Hamile kadını bile dövdüler"

Yunanistan'a geçtikten sonra yakalanarak, darbedildiğini anlatan Yusuf Naif ise herkesin çukura toplanarak, bekletildiğini ve kendilerine uygulanan şiddetin burada da devam ettiğini söyledi.

Tüm eşyalarının ellerinden alındığını, kimlik ve pasaportlarının yakıldığını belirten Naif, "Ben Avrupa kapılarının açıldığını duydum. Buraya geldik. Avrupa'ya geçince polisler bizi yakaladı. Teftiş yaptılar, elbiselerimizi aldılar. Paralarımızı, telefonlarımızı, ayakkabılarımızı ve her şeyimizi aldılar. Büyük bir çukura gönderdiler bizi. Kadınları dövüyorlar. 8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Bizim kızımızı ve beni de dövdüler. 'Seni Avrupa'ya götüreceğiz' diye bizi ışıksız, karanlık bir yere bıraktılar.

Geri döndüğümüzde Türk askerleri geldi. Bize yardıma koştular. Bize yemek verdiler, çocuklara ayakkabı, kıyafet verdiler. Bize yatak verdiler, battaniye verdiler. Bizi sabah buraya getirdiler. Allah Türkiye'den razı olsun. Yunanistan'da bizim kimliklerimizin hepsini yırtıp yaktılar. Pasaportlarımızın hepsini sobada yaktılar. Türk askeri bize kıyafet verdi" dedi.

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
FOTOĞRAF 14
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Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.
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Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor.
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Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor.
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Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor.
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Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor.
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Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor.
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Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor.
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Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.
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Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Edirne'den Yunanistan'a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
FOTOĞRAF 16
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.
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İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.
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Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı.
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Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi.
Title
Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.
Title
Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti.
Title
Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı.
Title
Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


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Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

8 aylık hamile kadını bile dövdüler!
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