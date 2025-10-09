5. Global GastroEkonomi Zirvesi’nden Gazze’ye dayanışma eli

Gastronomi Uzmanı Dr. Ece Edil Akman ve Şef Murat Deniz Temel’in katıldığı panelde, TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) ile World Central Kitchen (WCK) iş birliği kapsamında yürütülen dayanışma projeleri ve insani yardıma katkı sağlayan girişimler anlatıldı. Ayrıca Gazze halkına destek amacıyla gerçekleştirilen ortak çalışmalardan örnekler de paylaşılırken, gastronominin evrensel bir dayanışma dili olduğuna vurgu yapıldı.

“Gazze’de günde 500 bin adet yemek dağıtıyoruz”

Ulaşılması zor yerlere sadece yemek değil, umut götürdüklerini vurgulayan Gastronomi Uzmanı Dr. Ece Edil Akman, “WCK’in bugüne kadar 500 milyondan fazla yemek hizmeti oldu. Gazze’de ise şu anda günde 500 bin adet yemek dağıtıyoruz, hedefimiz bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. WCK, her zaman yerel ürüne önem veren, gittiği yerde orayı kalkındırmayı hedefleyen bir kuruluş, Gazze’de de aynı şekilde devam ediyoruz. Böyle platformlarda ise artış savaşların değil, paylaşılan mutfakların konuşulmasını istiyoruz” dedi.

Bağış kampanyası yapılacak

Gazze için dayanışma çağrısı yapan Şef Murat Deniz Temel ise “İnsanlığın bu duruma düştüğü noktada bizim her gün pişirdiğimiz yemekten belli bir bölümü Gazze’ye ulaştırmamız gerekiyor. Artık bir araya gelip harekete geçme vakti. TURYİD öncülüğünde bir bağış kampanyası hayata geçireceğiz. Bu kapsamda 80 adet restoranda 100 bin dolarlık bağış toplama hedefimiz var. Tüm detaylar TURYİD tarafından paylaşılacak. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

5. Global GastroEkonomi Zirvesi boyunca insani değerleri de merkeze alan oturumlar, gastronominin toplumsal etki yaratma gücünü bir kez daha ortaya koydu.











