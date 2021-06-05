Gündem 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Makam Dağında Temizlik Çalışması Gerçekleştirildi
DİYARBAKIR

5 Haziran Dünya Çevre Gününde Makam Dağı'nda Temizlik Çalışması Gerçekleştirildi

Ergani Kaymakamımız ve Belediye Başkan V. Sn. Abdulselam ÖZTÜRK'ün talimatlarıyla, Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğümüz Makam Dağı'nda kapsamlı çevre çalışması başlattı.

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5 Haziran Dünya Çevre Gününde Makam Dağında Temizlik Çalışması Gerçekleştirildi
5 Haziran Dünya Çevre Gününde Makam Dağı'nda Temizlik Çalışması Gerçekleştirildi

Ergani'nin kimliğini öne çıkaran Zülkifl Peygamber Makamı ve çevresi ayrıntılı bir şekilde temizlenirken, çalışmalar ile tarihe ve çevreye verilen önem vurgulandı.

Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Makam Dağı zirve ve yamaçlarındaki kurumuş otlar ve kuruyan ağaç dalları temizlenerek, bölgeye estetik bir görünüm kazandırmak üzere yeni peyzaj ve aydınlatma çalışmasına başlanması hedefleniyor.

15 kişilik bir ekiple başlatılan çalışmalar sırasında içecek şişeleri, karton kutular, yiyecek atıkları gibi çok sayıda çöp toplandı. Bölgedeki tüm atıklar, kuru otlar ve dal parçaları toplanırken, 2 kamyon atık bölgeden uzaklaştırıldı. Bölge tamamen temizlenene kadar çalışmalar kesintisiz devam etti.

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