5 ilde çek senet tahsilatı ve PKK'nın propagandasını yapan 74 şüpheliye gözaltı: Aralarında cezaevi müdürü ve polis de var Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana merkezli 5 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında çek senet tahsilatı ve PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında cezaevi müdürü ve polisin de olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi 09 Ekim 2019, 06:31 Son Güncelleme: 09 Ekim 2019, 07:05 AA