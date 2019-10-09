Gündem 5 ilde çek senet tahsilatı ve PKKnın propagandasını yapan 74 şüpheliye gözaltı Aralarında cezaevi müdürü ve polis de var
ADANA

5 ilde çek senet tahsilatı ve PKK'nın propagandasını yapan 74 şüpheliye gözaltı: Aralarında cezaevi müdürü ve polis de var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana merkezli 5 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında çek senet tahsilatı ve PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında cezaevi müdürü ve polisin de olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

AA
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar.

87 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

  • Soruşturma kapsamında rüşvet verme ve adam öldürme suçlarını işledikleri, çek senet tahsilatı ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüphelilerin Adana, Konya, Mersin, Mardin ve İzmir'de kaldıkları 87 adresi tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi.

AA
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar.

CEZAEVİ VE POLİSİN DE OLDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında cezaevi müdürü ve polisin de olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

İHA
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar.

İHA
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar.

İHA
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar.

İHA
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar.

İHA
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar.
Aralarında cezaevi müdürü ve polis de var

Aralarında cezaevi
müdürü ve polis de var

Çek senet tahsilatı ve PKK propagandası yapan 74 kişiye baskın.
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