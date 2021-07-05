Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak uyarısı: Yarına kadar sürecek

Rezervasyonların yavaş yavaş başladığını anlatan İşçimen, şunları kaydetti: <br> <br> Bir süredir Erikli Sahili'ne akın var. Son dönemde İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara plakalı araçları çokça görüyoruz. Ayrıca Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Saros Körfezi kendi kendini yenilediği için bunun avantajını yaşıyoruz. Harika bir sezon bekliyoruz, görüntü onu gösteriyor. Ayrıca bölgemizde müsilaj yok, olmaması da çok doğal. Saros Körfezi'nde 28 değişik akıntı var bu yüzden körfez içindeki her türlü pislik körfez dışına atılıyor.