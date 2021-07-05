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İSTANBUL

Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak uyarısı: Yarına kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Temmuz hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarına kadar yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il yurt genelinde beklenen hava durumu..

Haber Merkezi AA
5 Temmuz hava durumunda yağış uyarısı: İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatıdan orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.





İstanbul'a sadece 2 saat mesafede: Müsilajın teğet geçtiği Saros ziyaretçilerini bekliyor
FOTOĞRAF 13
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Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.
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Körfez, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl sahillerde uygulanmaya başlanan sertifikalı kiralık ev modeliyle de ilgi görüyor.
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Kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkan Saros Körfezi'nde İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi cazip hale getiriyor.
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En bakir ve doğal bölge <br> <br> Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, körfezi cazibe merkezi yapan en önemli unsurlardan birinin İstanbul'a yakınlığı olduğunu söyledi.
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Körfezin Marmara Denizi'nde en bakir ve doğal bölge olduğunu aktaran Helvacıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da körfezin yol kilometresini iyileştirmesiyle İstanbul'a 2 saat gibi bir yakınlığının olması Saros'u cazibe merkezi yaptı. dedi.
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Körfezin son 5 yıldır konaklama, imar ve altyapısında toparlanma olduğuna dikkati çeken Helvacıoğlu, şöyle devam etti:
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70 kilometrelik sahilde 2025'e kadar altyapı sorununun azalacağı, yaklaşık 500 bin nüfusun hizmet alacağı bir organizasyonla hazırlıklar her kurum tarafından yapılıyor.
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Çadır ve kamp alanları yenileniyor, bunun dışında turizm bölgeleri oluşturuluyor. İmar açısından nerede ne tesis olmalı şekilleniyor. Keşfedilmeyi bekleyen Saros cazibe merkezi olmaya adım adım ilerliyor. Bu bağlamda düzensiz turizmin önüne geçiliyor.
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Müsilaj Saros Körfezi'ni teğet geçecek <br> <br> Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nde denizin yılda iki kez kendi kendini temizlediğini belirtti.
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Marmara Denizi'ndeki müsilajın turizm açısından üzüntü oluşturduğunu dile getiren Helvacıoğlu, Fakat Saros Körfezi kendi kendini temizliyor, akıntılarıyla müsilaja izin vermiyor.
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Tabii bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Akıntı ve yapısı gereği müsilaj Saros Körfezi'ni teğet geçecek gibi görünüyor. Doğası, kumu, güneşiyle tüm tatilcileri körfezimizde tatil yapmaya bekliyoruz. diye konuştu.
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Otel, pansiyon ve kiralık evler hazır <br> <br> Erikli Sahili'ndeki otel işletmecisi Mustafa İşçimen de turizm sektörünün zor bir salgın dönemi geçirdiğine değindi.
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Rezervasyonların yavaş yavaş başladığını anlatan İşçimen, şunları kaydetti: <br> <br> Bir süredir Erikli Sahili'ne akın var. Son dönemde İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara plakalı araçları çokça görüyoruz. Ayrıca Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Saros Körfezi kendi kendini yenilediği için bunun avantajını yaşıyoruz. Harika bir sezon bekliyoruz, görüntü onu gösteriyor. Ayrıca bölgemizde müsilaj yok, olmaması da çok doğal. Saros Körfezi'nde 28 değişik akıntı var bu yüzden körfez içindeki her türlü pislik körfez dışına atılıyor.
İstanbul'a sadece 2 saat mesafede: Müsilajın teğet geçtiği Saros ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan Saros Körfezi, el değmemiş doğası ve deniziyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kendini kendini temizle özelliği ile bilinen körfezde müsilajın da görülmemesi cazibesini artırıyor.


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