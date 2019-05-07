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Bursa haber: 5 yavru kedinin başı kesilmiş halde bulundu

5 yavru kedinin başı kesilmiş halde bulundu

Bursa'da bir sitenin bahçesinde başı kesilmiş halde beş kedi yavrusu bulundu. Anne kedi ise yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemenin ardından kedilerin ölümüne sebep olan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi IHA
Anne kedinin yavrularının başından ayrılmadığı görüldü.
Anne kedinin yavrularının başından ayrılmadığı görüldü.

Bursa'daki olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bodrum katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, site görevlisi Ramazan Taş bir aydır besledikleri yavru kedilerinin yanına giderek onların yemlerini tazeleyeceği sırada korkunç manzarayla karşılaştı. Beş yavrunun başlarının ıspatula ile gövdelerinden ayrılarak kafesin içinde ve bir tanesinin de tuvalete kaçtığı sırada orada başı kesilmiş halde buldu. Olayı duyan site sakinleri polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemenin ardından kedilerin ölümüne sebep olan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Site görevlisi Ramazan Taş, "Annesi burada sitenin bodrumunda bir ay önce beş yavrusunu dünyaya getirdi. Biz de burada site sakinleri olarak onlara yer ve mama temininde bulunduk. Düzenli olarak onlarla her gün ilgileniyoruz. Bir hafta sonra zaten gönüllü bir kişi kedileri sahiplendi ve yazlığına götürecekti. Fakat bu sabah geldiğimde başları gövdelerinden ayrılmış şekilde buldum. Çok korktum. Hemen polise haber verdik. İnşallah bunu yapan cani ya da caniler en kısa sürede bulunur" dedi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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