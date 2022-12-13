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ANTALYA

50 yıldır böylesi görülmedi: Antalya'daki selde metrekareye 207 kg yağmur düştü

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak dereleri taşırdı. Özellikle Kumluca'da etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle evleri su bastı. Sokak ve caddeler göle döndü, otomobiller sele kapıldı. Kumluca'da yüzlerce sera zarar gördü. Metrekareye 207 kg yağmur düştü. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "50 yıldır böyle bir şey görmedik” dedi. İki ilçede okullara 1 gün ara verildi. Selde zarar gören serasına bakmaya giden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
50 yıldır böylesi görülmedi: Antalyadaki selde metrekareye 207 kg yağmur düştü
Antalya Kumluca’da sel.

Antalya'daki fırtına ve sel bölgeyi adeta felç etti. Kumluca ilçesinde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

50 YILDIR BÖYLE FELAKET YAŞANMADI

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, birbirinin üzerine çıktı. Araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşandı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.

ÇEŞME SUYU İÇMEYİN

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ise sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti. Birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "İlçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Toptaş Köprüsü de yıkıldı, bazı yollarda sel nedeniyle hasarlar oluştu” dedi. Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi, salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları istedi.

İKİ İTFAİYE ARACI SUYA GÖMÜLDÜ

Kumluca'da çok sayıda sera su altında kaldı. Göksu Mahallesi'nde seralarının yanındaki evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, zodyak botları ile kurtarıldı. İki itfaiye aracı da derenin taştığı yolda suya gömüldü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitttin Böcek, su baskınlarıyla ilgili 474 ihbar aldıklarını söyledi. İlçe belediyesinin otoparkına su basması nedeniyle 225 aracın su içinde olduğunu ifade etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yağışla ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bölgede çok ağır bir yağış yaşandığını söyledi. Bir çiftçinin hayatını kaybettiğini aktaran Yazıcı, "Daha önce bypass olmuş 44 yaşındaki bir vatandaşımız, su altında kalan serasına bakmaya gittiğinde orada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama maalesef vefat etti" şeklinde konuştu.

Metrekareye 207 kilogram yağmur

  • AFAD da bir açıklama yayımlayarak Meteoroloji'den alınan bilgiye göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 207 kg, Finike'de 189 kg ve Serik'te 128 kg yağış düştüğünü kaydetti. Açıklamada "Bölgedeki müdahale çalışmalarına 701 personel ve 189 araç/ekipman ile devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

12 bin 500 dönüm sera hasar gördü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca ilçesinde sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Soylu, "497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Kumluca ilçesinde yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor, bunun 12 bin 500 dönümünde şu ana kadar bir zarar var" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu Antalya'da sel mağduru esnafın derdini dinledi
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Bugün öğle saatlerinde helikopterle sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine gelen Bakan Soylu, basın mensuplarına selin bilançosunu açıkladı.
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Açıklama sonrasında Kumluca Kaymakamlığı binasında düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısına katılan Bakan Soylu, ardından iş yerlerini su basan esnafları ziyaret etti.
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Bakan Soylu, esnaflarla sohbet edip taleplerini dinledi.
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İçişleri Bakanı Soylu Antalya'da sel mağduru esnafın derdini dinledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel mağduru esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.
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