Gündem 50 yıllık yolu kapatan arazi sahibi Benim en doğal hakkım
MERSİN

50 yıllık yolu kapatan arazi sahibi: Benim en doğal hakkım

50 yıllık yolu kapatan arazi sahibi: Benim en doğal hakkım

Mersin'in Erdemli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde vatandaşların 50 yıldır kullandığı yolun özel mülk nedeniyle kapatılmasının ardından arazi sahibi Hasan Solaklı (38), yolun geçtiği bölgenin tapulu alanına girdiğini söyleyerek, "Bu en doğal hakkım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı.
Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Tömük Güney Mahallesi'nde 4 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda yolun 'Özel Mülkiyettir' tabelasıyla kapatılıp, içerisine de fidan dikilmesinin ardından mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine Erdemli Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgede inceleme yapıldı.

50 yıldır kullanılıyordu: 'Özel mülkiyettir' yazıp kapattılar
GÜNDEM
50 yıldır kullanılıyordu: 'Özel mülkiyettir' yazıp kapattılar

TUTANAK TUTULDU

Kadastro memurları tarafından yapılan ölçüm ve incelemenin ardından, yer sahipleri ile görüşülüp, tutanak tutuldu. Mahalle sakinleri yolun bir an önce açılmasını isterken, yer sahipleri ise, "Yolun hakkaniyetle açılıp, tek taraflı olarak bizim tarladan geçilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

DHA
Erdemli Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgede inceleme yapıldı.

'YOLUN TAPUSU BİZDE'

Kapatılan yolun tarlasının içerisinde olduğunu söyleyen yer sahiplerinden Hasan Solaklı, "Bu yol bizim tapulu tarlamızın içinden geçiyor. Tapumuzun arsası 8 bin 815 metre olarak yazılmaktadır. Tapumuzun içerisinde bu yola toplam 3 bin metresi gidiyor. Tapumuzun içerisinden bu kadar yol geçtiği için arsamızı satamıyoruz. Bu yolun tamamı bizim tapumuzun içinde. 3 bin metre arsa bir ailenin geçim kaynağıdır. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Tapu bizim, tarla bizim onun için yolu kapatıyoruz. Bizim isteğimiz bu yolun tamamının kapatılması değil. Bizim isteğimiz karşı taraftaki arsa sahibinden de bizim tarlamızdan da hakkaniyetli bir şekilde yol payı ayrılıp yolun yeniden açılmasıdır. Onun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

Öte yandan, mahalle sakinleri ise sorunun çözüme kavuşturulup bir an önce yollarının açılmasını istiyor.

REKLAM

DHA
Kadastro memurları tarafından yapılan ölçüm ve incelemenin ardından, yer sahipleri ile görüşülüp, tutanak tutuldu.

Verimi yüksek iki yeni muz çeşidi geliştirildi
EKONOMİ
Verimi yüksek iki yeni muz çeşidi geliştirildi

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü
EKONOMİ
Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı

​ABD'de Trump'ın görevden alınması için girişimde bulunuldu.
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.