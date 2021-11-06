Gündem 500 araçlık konvoyla Erdoğanı karşılamak için yola çıktılar
BATMAN

500 araçlık konvoyla Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktılar

Batman’a toplu açılış töreni için gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Sason ilçesinden binlerce kişi 500 araçlık konvoy oluşturuldu.

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Haber Merkezi İHA
500 araçlık konvoyla Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktılar
Sason’dan binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için 500 araçlık konvoy oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00’da Batman’da valilik önünde toplu açılış töreninde halka seslenecek. Program öncesi Sason ilçesinde bir araya gelen 500 araçlık konvoy, kent merkezine doğru yola çıktı.

Sason’dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktın
Sason’dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktın

Binlerce kişiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktıklarını belirten Muhsine Bozkurt, "Haftalardır dört gözle Cumhurbaşkanımızı bekliyorduk. Sason halkı olarak yollardayız. Sason’dan binlerce kişi ile birlikte Batman’a Cumhurbaşkanımızı ağırlamaya gidiyoruz” dedi.

Yol kenarında oluşturulan 500 araçlı konvoy, Batman’a vararak miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklemeye başladı.

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500 araçlık konvoy

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