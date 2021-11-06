500 araçlık konvoyla Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktılar

Spor

Daum: "Emre Belözoğlu hariç bütün futbolcularla aram iyiydi"

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük görevi için görüştüğünü ancak teklifinin kabul görmediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam Emre Belözoğlu ile ilgili de dikkati çeken ifadeler kullandı.