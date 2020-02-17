Gündem 500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı İnşaat malzemeleri şirket sahibine teslim edildi
İZMİR

500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı: İnşaat malzemeleri şirket sahibine teslim edildi!

500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı: İnşaat malzemeleri şirket sahibine teslim edildi

İzmir’in Bergama ilçesinde bir iş yerinden 500 bin lira değerinde yüksek gerilim kablosu ve çok sayıda ürün çaldığı iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinin iş yerinde çalıştığı ortaya çıktı. Öte yandan H.S. isimli şahsın çiftlik evinde ele geçirilen inşaat malzemeleri şirket sahibi M.K’ya teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Çalınan malzemeler.
Çalınan malzemeler.

Edinilen bilgiye göre bir inşaat şirketinin sahibi olan M.K. isimli şahıs, şirketine ait piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan yüksek gerilim kablosu, kaynak makinesi, oksijen tüpleri, makine yedek parçaları ve sac levha çalındığı ihbarı ile jandarmaya müracaat etti. İhbar üzerine Bergama 12. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

FETÖ'cü emniyet müdürünün sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı: Villasına düzenlenen operasyonda ortaya çıktı
GÜNDEM
FETÖ'cü emniyet müdürünün sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı: Villasına düzenlenen operasyonda ortaya çıktı

25 yıllık şirket çalışanı olduğu belirlendi

Kameraları devre dışı bırakmışlar, hırsızlar tanıdık
Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda, inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda güvenlik kamera sistemlerinin farklı zamanlarda devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda 25 yıllık şirket çalışanı olduğu belirlenen H.S. isimli şahıs ile birlikte diğer çalışanlar Ü.Ç ve E.Ç isimli şahısların belirli zamanlarda hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı
GÜNDEM
Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı

Ekipler, yapılan sorgulama sonucunda çalınan inşaat malzemelerinin bir kısmını H.S isimli şahsın çiftlik evinde buldu. Yüksek gerilim kablosunun ise hurdacılık yapan İ.K isimli şahsa satıldığı ifadesi üzerine, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda H.S., U.Ç., E.Ç. ve İ.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen inşaat malzemeleri şirket sahibine teslim edildi

Gözaltına alınan ve adli işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan H.S. isimli şahsın çiftlik evinde ele geçirilen inşaat malzemeleri şirket sahibi M.K’ya teslim edildi.

39 maddelikyeni torba yasa geliyor

39 maddelik
yeni torba yasa geliyor

​İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
Türkler akın ediyor

Türkler akın ediyor

Firma sayısı 500 kat artışla 4 bini geçti!
81 ilde6 gün sürecek

81 ilde
6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL<br>fazla verdi

21,5 milyar TL
fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkes<br>hattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
Kadro dışı bırakıldı

Kadro dışı bırakıldı

​Galatasaray'dan sürpriz Mustafa Kapı kararı.

Hem ofis hem de ev<br>olarak kullanmış

Hem ofis hem de ev
olarak kullanmış

​Ölen İngiliz eski istihbaratçının Karaköy'deki evi görüntülendi.

İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
İyi Parti'de <br>bir istifa daha!

İyi Parti'de
bir istifa daha!

Gerekçeleri arasında İmamoğlu ve Soros var!
Yerli otoya<br>tasarım övgüsü

Yerli otoya
tasarım övgüsü

​İtalyan ünlü isim aracın tasarımını değerlendirdi.
3 bankaya<br>para cezası

3 bankaya
para cezası

​Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti.
Hapis<br>cezası getirilsin

Hapis
cezası getirilsin

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.