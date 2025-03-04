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500 bin TL almaya geldiler: Polise yakalandılar

500 bin TL almaya geldiler: Polise yakalandılar

13:124/03/2025, Salı
IHA
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Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde 2 tabanca ve birçok mermi bulundu.
Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde 2 tabanca ve birçok mermi bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde silahla tehdit ederek 500 bin TL haraç isteyen 5 şüpheli, polise suçüstü yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişiyi silahla tehdit eden ve 500 bin TL isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı.


Ekiplerin yaptığı hassas ve titiz çalışmalarla 5 şüpheli belirlendi.



Üzerlerinden tabanca ve mermi çıktı


Polisin teknik ve fiziki takibine alınan 5 şüpheli, tekrar şantajla para istemek için müştekiye ait iş yerine geldiğinde suç üstü yakalandı.


Yakalanan şüphelilerin üzerinden 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



5 şüpheli cezaevine gönderildi


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Yağma ve Tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Mersin
#Erdemli
#polis

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