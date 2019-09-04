Gündem 500 kilo altın var demişlerdi Define yerine bakın ne çıktı
TEKİRDAĞ

'500 kilo altın var' demişlerdi: Define yerine bakın ne çıktı​ - Tekirdağ haberleri

'500 kilo altın var' demişlerdi: Define yerine bakın ne çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait evin yanında resmi altın arayışının ikinci gününde de sonuç çıkmazken, kazılan alandan dev bir kaya parçası çıktı. Ev sahibi Nevriye Köroğlu, "Parayla zorum yok, altın çıkmadı diye üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım" dedi.

Haber Merkezi IHA
Nevriye Köroğlu
Nevriye Köroğlu

Tekirdağ’ın konuştuğu o kazıyı merakla takip edenler hayal kırıklığı yaşadı. Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesinde ikamet eden Nevriye Köroğlu, ‘400-500 kilo altın var’ dedikoduları üzerine evinin bahçesinde resmi kazı yaptırdı.

İlk gün yapılan kazının ardından, ikinci gün de sonuç çıkmadı. Kepçenin kazdığı yerden çıkan büyük bir kaya parçası evin bahçesine bırakıldı.

"Dedikodulardan kurtulmak için kazdırdım"


  • Zengin olma hayali kurmadığını ifade eden ev sahibi Nevriye Köroğlu, "Kazı yaptırırken param gitti diye üzülmediğimi ve gönlümün rahat olduğunu açıkça söyleyebilirim. Asılsız iddiaların ardından sonuç olarak, biz de köylü de, herkes rahatladı. Tereddüt edilecek bir konu kalmadı. Büyük bir taş parçasından başka bir şey çıkmadı" diye konuştu.

İHA

"Altını bulsam da köyden ayrılmazdım"

  • Köroğlu, “Altın bulsaydık öğrencilere ve köye yardımda bulunacaktım. Muhtarımıza düğün salonu sözüm vardı onu yerine getirecektim. Parayla zaten zorum yok, altın çıkmadı diye de üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım. Altın çıksa da köyümü, evimi terk etmezdim” diye konuştu.

"Saçma sapan iddialar ortaya atılmasın"

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten de, “Burada önceden beri rahatsız edici bir dedikodu vardı. Sonuç olarak kazıdan sadece bir taş parçası çıktı. Her kim olursa olsun burada altın var diye umutlanmaması gerektiğini bilmiş oldu. Artık bundan sonra da aslını bilmeden kimsenin saçma sapan iddialar ortaya atarak, yorum yapması doğru değil. Dedikodular son bulmuş ve konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

'500 kilo altın var' demişlerdi: Define yerine bakın ne çıktı
FOTOĞRAF 8
Title
Tekirdağ'ın konuştuğu o kazıyı merakla takip edenler hayal kırıklığı yaşadı.
Title
Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesinde ikamet eden Nevriye Köroğlu, '400-500 kilo altın var' dedikoduları üzerine evinin bahçesinde resmi kazı yaptırdı.
Title
İlk gün yapılan kazının ardından, ikinci gün de sonuç çıkmadı.
Title
Kepçenin kazdığı yerden çıkan büyük bir kaya parçası evin bahçesine bırakıldı.
Title
Dedikodulardan kurtulmak için kazdırdım<br><br> Zengin olma hayali kurmadığını ifade eden ev sahibi Nevriye Köroğlu, “Kazı yaptırırken param gitti diye üzülmediğimi ve gönlümün rahat olduğunu açıkça söyleyebilirim. Asılsız iddiaların ardından sonuç olarak, biz de köylü de, herkes rahatladı. Tereddüt edilecek bir konu kalmadı. Büyük bir taş parçasından başka bir şey çıkmadı diye konuştu.
Title
Altını bulsam da köyden ayrılmazdım<br><br> Köroğlu, “Altın bulsaydık öğrencilere ve köye yardımda bulunacaktım. Muhtarımıza düğün salonu sözüm vardı onu yerine getirecektim. Parayla zaten zorum yok, altın çıkmadı diye de üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım. Altın çıksa da köyümü, evimi terk etmezdim diye konuştu.
Title
Saçma sapan iddialar ortaya atılmasın<br><br> Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten de, “Burada önceden beri rahatsız edici bir dedikodu vardı. Sonuç olarak kazıdan sadece bir taş parçası çıktı. Her kim olursa olsun burada altın var diye umutlanmaması gerektiğini bilmiş oldu. Artık bundan sonra da aslını bilmeden kimsenin saçma sapan iddialar ortaya atarak, yorum yapması doğru değil. Dedikodular son bulmuş ve konu kapanmıştır ifadelerini kullandı.
Title
Kazıda çıkan kaya parçası.
'500 kilo altın var' demişlerdi: Define yerine bakın ne çıktı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait evin yanında resmi altın arayışının ikinci gününde de sonuç çıkmadı. '500 kilo altın var' denilerek kazılan yerden bakın ne çıktı.


Söylenti üzerine kazı başlattılar: 500 kilo altın iddiası
FOTOĞRAF 10
Title
Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, boş arazide kazı çalışması başlattı.
Title
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü.
Title
500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.
Title
Gönence Mahallesi'nin muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5- 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
Title
Mahalle halkımızdan olan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı. Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Buradan 400- 500 kilo altın çıkacağı söyleniyor. Altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı; onu zaman gösterecek. Tabi ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 5- 6 metre kazdılar, daha kazacaklar. Çalışmalar hızla devam ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Söylenti üzerine kazı başlattılar: 500 kilo altın iddiası
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın bulunduğu iddiaları üzerine, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları, güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin gözetiminde, iş makineleriyle sürdürülüyor.
CHPli belediyeler Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

CHP'li belediyeler
Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

​İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanından hareket ettiler.
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
Yenikapıya çektiğiaraç vekilinin çıktı

Yenikapı'ya çektiği
araç vekilinin çıktı

'İsraf' iddiasıyla çekilen araç CHP'li Aksu'nun makam otomobili.
Kasırga<br>giderek büyüyor

Kasırga
giderek büyüyor

​Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Türkiye'den <br>iki şehir listede

Türkiye'den
iki şehir listede

Dünyanın en büyük 200 şehri arasından seçildiler.
Işık göründü

Işık göründü

Metro hattında tünel delme işlemi tamamlandı.

Kamu zararı<br> varsa araştırırız

Kamu zararı
varsa araştırırız

Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili konuştu.
Aile sayısı 11 oldu

Aile sayısı 11 oldu

​Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbeti büyüyor.
3 gün daha <br>İstanbul dışında

3 gün daha
İstanbul dışında

Koltuğunu bir kez daha vekiline bırakıp şehirden ayrıldı.
Bu çığlık asla kesilemeyecektir

Bu çığlık asla kesilemeyecektir

Bakan Gül, evlat nöbeti tutan annelerle ilgili konuştu.
Akdeniz'in bekçileri

Akdeniz'in bekçileri

​313. Deniz İHA-S Filo Komutanlığı kapılarını ilk kez Yeni Şafak'a açtı.
23 ile yağış uyarısı

23 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Hedef <br>başarıyla vuruldu

Hedef
başarıyla vuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.
Dev teklifi<br>geri çevirdi

Dev teklifi
geri çevirdi

Falcao'nun reddettiği teklifi başkan açıkladı.
Yüksek faiz<br>bankaları da vurdu

Yüksek faiz
bankaları da vurdu

​Borsada işlem gören bankaların net karı geçen seneye oranla yüzde 25,6 azaldı.
Babası gibi<br>gece defnedildi

Babası gibi
gece defnedildi

​Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.