Yangın, saat 07.00 sıralarında Maltepe Bakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kağıt ve atık deposunda meydana geldi.

Kağıt ve atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı.

Edinilen bilgiye göre, kağıt ve atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı.

Kağıt ve atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı.

Çatı kısmından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.

Kağıt ve atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken alevlere teslim olan depo havadan görüntülendi.

FOTOĞRAF 11 Yangın, sabaha saat 07.00 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan atık kağıt deposunda çıktı. Yaklaşık 500 metrekarelik alanda bulunan atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Büyükbakkalköy, Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Depoyu içerden saran alevler, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın 500 metrekarelik kağıt deposu alev alev yandı İstanbul Maltepe'de 500 metrekarelik alanda bulunan atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Büyükbakkalköy, Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Depoyu içerden saran alevler, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakoca Alaplı D010 Karayolu plajlar mevkiinde meydana geldi. . İddiaya göre karayoluna dökülen mazot sebebiyle yolcu otobüsü, kamyon ve 2 otomobil.kayganlaşan yolda peş peşe kaza yaptı. Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu. Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu. . Peş peşe yaşanan kaza sonrası yaralanan Tır sürücü F.Ç (60) olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yola dökülen mazot kazalara neden oldu, faciadan dönüldü Yola dökülen mazot yüzünden dört araç peş peşe kaza yaptı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yola dökülen mazot kazaları beraberinde getirdi. 4 ayrı kazanın yaşandığı olayda 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

FOTOĞRAF 12 Yangın saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan (43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, güçlükle yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. TIR İLE 7 SIFIR ARAÇ KÜLE DÖNDÜ<br><br>Yangın sonucu 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır araç ise yanmaktan kurtarıldı. Araçların yandığını gören sürücü Özcan, alevlere rağmen araçların yanına gitmek isteyince polis tarafından engellendi. <br>Güçlükle sakinleştirilen ve ambulansa bindirilmek istemeyen Şerif Özcan, \"Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim\" diye göz yaşı döktü. Yangının ardından jandarma ekipleri karayolunu trafiğe açtı. Alev alev yandılar: TIR'ın dorsesinde bulunan 7 sıfır araç küle döndü, sürücü gözyaşlarına boğuldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıfır araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 araç ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Araçların yandığını görünce fenalaşan sürücüyü polis güçlükle sakinleştirdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



