Gündem 500 tonluk kayanın altından 30 saat sonra çıkartıldı
MUĞLA

500 tonluk kayanın altından 30 saat sonra çıkartıldı

500 tonluk kayanın altından 30 saat sonra çıkartıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son işçinin cansız bedeni 30 saat sonra çıkartıldı. İş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı.Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son işçinin cansız bedeni 30 saat sonra çıkartıldı. İş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Göçük altında kalan işçinin cansız bedeni 30 saat sonra çıkartıldı.
Göçük altında kalan işçinin cansız bedeni 30 saat sonra çıkartıldı.

Milas’ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde bulunan taş ocağında dün saatlerinde meydana gelen göçükte 4 işçi ve 2 iş makinesi 500 ton ağırlıktaki kayanın altında kalmıştı.

İş kazasından hafif yaralı olarak kurtulan işçi Tayfun Akıncı tedavi altına alınırken; kamyon şoförü Şükrü Otlak’ın cesedi dün akşam saatlerinde çıkartılmıştı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalarak hayatlarını kaybeden kepçe operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu’nun yerleri 15 saat sonra tespit edilmiş, Tutuk’un cansız bedeni 24 saat sonra kayanın altından alınabilmişti.

Olayın ardından 30 saattir devam eden çalışmalar sonucu, göçüğün altında kalan son işçi olan kepçe operatörü Servet Çapacıoğlu’nun da cansız bedeni ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılabildi. Çapacıoğlu’nun cesedi çıkartılırken, bir an olsun bile bölgeden ayrılmayarak gelecek iyi bir haberi bekleyen ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren aile bireylerine, bölgede görevlendirilen sağlık görevlileri müdahale etti.

Servet Çapacıoğlu’nun cenazesi çıkartılıp ambulansa konulurken, ailesi ile bir şirket yetkilisi arasında gerginlik yaşandı. Bir anda gerilime neden olan tartışma, jandarma ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

  • Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alındı. Diğer şüpheli Özkan Kömürcüoğlu’nun yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
/**/
Avrupa'ya 'göç' uyarısı

Avrupa'ya 'göç' uyarısı

Erdoğan: Yeni bir dalgayı tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz.
Meclis yeni başkanını seçecek

Meclis yeni başkanını seçecek

Genel Kurul 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
İttifakihanete dönüştü

İttifakihanete dönüştü

​Kocamaz'ın adaylığını CHP istediği için yaktılar.
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
Mersin'den aday olamadı

Mersin'den aday olamadı

YSK, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi.
'Süper Ay' şöleni

'Süper Ay' şöleni

Gökyüzündeki cümbüş Türkiye'den böyle görüntülendi.

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.

Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.
Türkiye'den çekilmiyoruz

Türkiye'den çekilmiyoruz

​Honda'dan yeni açıklama: Faaliyetlerimiz sürecek.
Tiryakiler dikkat

Tiryakiler dikkat

Sıcak çay içen yüzlerce kişi, aynı hastalığa yakalandı.
Saadet'ten aday oldu

Saadet'ten aday oldu

İdris Naim Şahin Ordu'da aday gösterildi.
Parmakları simsiyah oldu

Parmakları simsiyah oldu

Elleriyle para kazanan genç adamın hayatı karardı.
64 metreye ulaşıldı

64 metreye ulaşıldı

​2021'in nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
81 ile riskli alan genelgesi

81 ile riskli alan genelgesi

​Çevre Bakanı Kurum: 3 ay içinde bildirilmesi gerekiyor.
Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Tanzim satış sırasındaki vatandaşa iğrenç gönderme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.