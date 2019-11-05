Gündem 53 santimetre için evinin merdiveni yıkılacak Ben nereden çıkacağım bu eve?
ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: 53 santimetre için evinin merdiveni yıkılacak!

53 santimetre için evinin merdiveni yıkılacak: Ben nereden çıkacağım bu eve?

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi. Ardıç, "Merdiveni yıkmak istiyorlar. Burası küçüktü. İki insan birlikte geçemiyordu. Ben yola karşı çıkmadım. Ben nereden çıkacağım bu eve?" dedi.

Haber Merkezi DHA
Gülnaz Ardıç ve engelli olan oğlu.
Gülnaz Ardıç ve engelli olan oğlu.

Eşi yaşamını yitirdikten sonra köydeki evinde, yüzde 94 zihinsel engelli oğlu İsmail Sarı (38) ile yaşayan Gülnaz Ardıç'ın evinin önünden, köylülerin isteği üzerine, muhtarlık tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü
EKONOMİ
Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü

Çalışma sırasında Ardıç'ın evinin önünden geçen yoldaki duvar yıkıldı. Muhtarlık, 2 katlı evin üst katında yaşayan Ardıç'ın kullandığı, 8 basamaklı merdivenin, yolu işgal ettiği gerekçesiyle yıkılmasını talep etti.

Ardıç yolun açıldığını iddia ederek, merdivenin yıkılmasına karşı çıktı.

53 santimetre açılan yolu işgal ettiği belirtildi

Kargalar köyünün muhtarı Mehmet Kocagöz, konuyla ilgili kadastro yapılması için Kozlu Kaymakamlığı'na başvurdu. 21 Ekim'de düzenlenen bilirkişi raporunda, Gülnaz Ardıç'ın yaşadığı evin merdiveninin 53 santimetre açılan yolu işgal ettiği belirtildi.

Ayrıca aynı güzergahtaki 2 konutun da yolu 1,40 metrekare işgal ettiği kaydedildi. Ardıç, evinin merdiveninin 1 basamağı yol kenarında olduğu gerekçesiyle karara itirazda bulundu. Ancak kaymakamlık, merdivenin diğer ikametlerin işgalleriyle birlikte yıkılmasını talep etti. Muhtarlık da eve tebligat göndererek, merdivenin 15 gün içinde yıkılmasını talep etti.

Gülnaz Ardıç'ın yaşadığı evin merdiveninin 53 santimetre açılan yolu işgal ettiği belirtildi.

'Merdiven yolun kullanımına engel olmuyor'

Gülnaz Ardıç, yolun kendisi için çok önemli olduğunu; ancak 53 santimetre için merdivenin yıkılmak istenmesine karşı olduğunu söyledi. Merdivenin, yolun kullanımına engel olmadığını savunan Ardıç, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Burada yol yapılmasına karşı çıkmadım. Merdiveni yıkmak istiyorlar. Burası küçüktü. İki insan birlikte geçemiyordu. Ben yola karşı çıkmadım. Ben nereden çıkacağım bu eve? Muhtarlık yazı gönderdi. Oku yazarlığımda yok okuyamadım. 15 gün müddet vermişler. Ben yıkılmasını istemiyorum. Başka gidecek yerimde yok. Eşim vefat etmeden önce ayrıldık. İki yıl ben ona hastalandığında yine baktım. Merdivenimin yıkılmamasını istiyorum. Mahkemeye vermişler beni. Bu merdiven varken de buradan araç geçebiliyor. Ben yola karşı değilim. Bu şekliyle yapsınlar yolu. Bu şekilde kalmasını istiyorum."

Muhtar: Elimizde karar var

Kargalar köyünün muhtarı Mehmet Kocagöz ise yıllardır yaşanan yol sorununu çözmek için çalıştıklarını; ancak merdivenin yola işgali nedeniyle sorun çıktığını söyledi. Yolun açıldığını, diğer ikametlerdeki işgallerin yıkıldığını, köylülerin Gülnaz Ardıç'ın da merdiveni yıkmasını istediklerini aktaran Kocagöz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Orada bu zamana kadar mağduriyet yaşanıyordu. Oradaki mevcut merdiven yolda gözüküyor. Yola tecavüz olduğu için bu zamana kadar yol yapılamadı. Oradaki vatandaşlarımız evlerine arabayla gidemiyorlar. Biz yol yapmak istedik. Tecavüzlerin kaldırılmasını istedik. Kadastro çalışmasını yaptı. Biz Gülnaz hanıma durumu anlattım. Ona evine başka yerden merdiven yapacaklarını bütün masrafları üsteleneceğimi söyledim. Ondan sonra merdivenini yıkacağımı söyledim. Ama bir türlü anlaşamadık. Elimizde karar var. Bu sonuçta yol. Alt taraftaki yıkarsam yukarıdakini yıkmasam insan kayırma olur."

Kozlu Kaymakamlığı yetkilileri de Gülnaz Ardıç'ın evine giderek, incelemelerde bulundu.

Netanyahunun başını ağrıtacak dosya

Netanyahu'nun başını ağrıtacak dosya
Arınça sert tepki

Arınç'a sert tepki

'KHK faciadır' ifadesi hadsizlik.
Güvenli bölgede hala teröristler var

Güvenli bölgede hala teröristler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Magandaların<br> talebi reddedildi

Magandaların
talebi reddedildi

​Pendik'te hamile kadının aracına saldırmışlardı.
DEAŞ tabela değiştirebilir

DEAŞ tabela değiştirebilir

​Türkiye'nin hücre operasyonlarıyla örgüte büyük darbeler vuruldu.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
'Esefle karşıladım!'

'Esefle karşıladım!'

​Erdoğan, KHK'ya 'facia' diyen Arınç'a tepki gösterdi.
HDP kapatıp gitti!

HDP kapatıp gitti!

Evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinden kaçtılar.

İkinci ortak<br> devriye tamamlandı

İkinci ortak
devriye tamamlandı

Ayn el Arap'da yapılan devriye, 10 km derinlikte gerçekleştirildi.

3 yeni hesap geliyor

3 yeni hesap geliyor

Vatandaşı ​konuttan sonra araç sahibi de yapacak.
Türklerin genetik <br>haritası çıkarılıyor

Türklerin genetik
haritası çıkarılıyor

Hedef 100 bin: Her şey yerli ve milli olacak
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

Öğrenim burslarında yapılan artışları açıkladı.
'Kombi' vurgunu!

'Kombi' vurgunu!

Havalar soğudu, dolandırıcılara gün doğdu.
196 kişi hastaneye başvurdu

196 kişi hastaneye başvurdu

Sağlık Bakanı Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması.
Güçlü rakiplerini geride bıraktı

Güçlü rakiplerini geride bıraktı

​İstanbul Havalimanı 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü.
Babalarının sırtında okula giden kardeşler köprü istiyor: Boğulmamak için ağzımı sıkı tuttum
Gündem

Babalarının sırtında okula giden kardeşler köprü istiyor: Boğulmamak için ağzımı sıkı tuttum

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu'nun (55), okula giden servis aracına ulaştırmak için çaydan geçerken sırtına aldığı Serhat (12) ve Ruken (10), evlerine giden yola köprü yapılmasını istiyor. 3'üncü sınıfında öğrenim gören Ruken, babasıyla birlikte Peri Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdikleri olaydan çok korktuğunu anlatarak, "Babamla ata binerek karşıya geçiyorduk. Suyun içerinde atla birlikte suya düştük. Ben boğulmamak için ağzımı burnumu sıkı tutarak arada suyun üzerine çıktığımda nefes alıyordum. Çok korkmuştum inşallah bir daha böyle bir şey olmaz" dedi.
Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem: İlk uygulama Ankara'da yapıldı
Gündem

Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem: İlk uygulama Ankara'da yapıldı

Türkiye'de nüfus müdürlüklerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. Nüfus müdürlükleri, yeni düzenleme ile birlikte hem modernleşecek hem de benzer standartta olacak. Müdürlüklerde teknik altyapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi. Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenler ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştirebiliyor.
Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı: Soğutma çalışmaları sürüyor
Gündem

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı: Soğutma çalışmaları sürüyor

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangına karadan itfaiye ekipleri, denizden ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.