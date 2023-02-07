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547 askeri personel deprem bölgesine sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle 547 askeri personel arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine gönderildi.

17:46 . 7/02/2023 Salı
AA
547 askeri personel deprem bölgesine gönderildi

547 askeri personel deprem bölgesine gönderildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle 547 askeri personel arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine sevk edildi.


Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Bu kapsamda İstanbul'dan 547 askeri personel, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan icra edilen seferlerle deprem bölgesine sevk edildi.


Sevk edilen personelin Adıyaman, Kahramanmaraş ve Adana'da arama kurtarma çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.



#askeri personel
#deprem bölgesi
#Sabiha Gökçen Havalimanı
37 dakika önce
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547 askeri personel deprem bölgesine sevk edildi
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