547 askeri personel deprem bölgesine sevk edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yakından takip ettiği ve depremin etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle dev kayaların düşmesi sonucu çökerek kapanan D835 Gaziantep-Adana Otoyolu’nun Nurdağı istikametinde onarım çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı. Bakan Kurum'un ' Gözünüzü seveyim 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışalım, onaralım şu yolu' diyerek talimat verdiği yol 24 saat sürmeden trafiğe açıldı.