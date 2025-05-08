56 süt markasına soruşturma açıldı: Listede ünlü markalar da var

Rekabet Kurulu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ürünleri alanında faaliyet gösteren toplam 56 firma hakkında inceleme başlattı. Fiyat belirleme, pazar paylaşımı ve hassas bilgi alışverişi iddialarını mercek altına alan kurul, ön araştırma sonucunda bu şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmiş olabileceğini belirtti. Soruşturma kapsamına Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği de alındı.









56 süt markasına soruşturma





Yürütülen ön araştırma kapsamında, bu firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği şüphesi değerlendirildi. İddialar arasında fiyatların birlikte belirlenmesi, pazarların firmalar arasında paylaşılması ve rekabete duyarlı bilgilerin şirketler arasında yasa dışı şekilde aktarılması gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.





Soruşturma kapsamında; çiğ süt alımında faaliyet gösteren 40, süt yemi pazarında yer alan 3, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üreten ve satan 13 firmanın yanı sıra Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği de bulunuyor.





Rekabet Kurulu'nun bu hamlesi, gıda sektöründe adil piyasa koşullarını sağlama ve tüketiciyi koruma adına önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde, firmalara idari yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı ise delillerin incelenmesi sonucu netleşecek.





Çiğ süt alımı pazarında yer alan teşebbüsler şöyle:

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği,

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ,

Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. AŞ,

Akpınar Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti,

Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. AŞ,

Ateşoğlu Süt San. ve Tic. Ltd. Şti,

Bahçıvan Gıda San. ve Tic. AŞ,

Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti,

Calmio Süt Gıda Tarım İnşaat ve Enerji San. Tic. AŞ,

Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti,

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ,

Eceabat Süt Ürünleri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti,

Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ,

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ,

Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. AŞ,

Eti Gıda San. ve Tic. AŞ,

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ,

Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ,

Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ,

İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. AŞ,

Kaanlar Gıda San. ve Tic. AŞ,

Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti,

Kaya Kardeşler Gıda Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ,

Kervan Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti,

Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ,

Özgüllü Süt Mamülleri AŞ,

Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti,

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ,

Pınar Süt Mamülleri San. AŞ, Rella Gıda San. ve Tic. AŞ,

Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ, Sütaş Süt Ürünleri AŞ,

Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ,

Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ, Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ,

Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Paz AŞ,

Trizi Gıda San. ve Tic. AŞ, Uğuray Süt AŞ,

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ,

Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ"

Süt yemi satışı pazarında yer alan teşebbüsler şöyle:

Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ, Ak Gıda San. ve Tic. AŞ ve Pro Yem Sanayi ve Ticaret AŞ

Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı pazarında faaliyet gösteren firmalar şöyle:

Ak Gıda San. ve Tic. AŞ,

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ,

Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ,

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ,

Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ,

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tic. AŞ,

Pınar Süt Mamülleri San. AŞ,

Seher Gıda Paz. San. ve Tic. AŞ,

Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ,

Sütaş Süt Ürünleri AŞ,

Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ,

Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ,

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ,

Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ







