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Gündem 56 yıllık yolu kapattı Tapu senedini tel örgüye astı
ANTALYA

Yolu kapatıp, tapu senedini tel örgüye astı

56 yıllık yolu kapattı: Tapu senedini tel örgüye astı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, arsasından geçtiği gerekçesiyle 56 yıldır kullanılan yolu tel örgüyle kapattı. Tarihi bölge ve tarım arazilerine giden yolun kapanmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Tapu senedini tel örgüye astı.
Tapu senedini tel örgüye astı.

Kargıcak Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, 227 nolu ada üzerinde kendisine ait 12 parsel taşınmazın yol geçerek ihlal edildiği gerekçesiyle Alanya 1. Sulh Ceza Mahkemesine dava açtı. Vatandaşın davayı kazanmasının ardından bilirkişi eşliğinde yapılan ölçüm ve tespitlerden sonra yolun nereden kapanacağı belirlendi.

Daha sonra 56 yıldır kullanılan ve tarihi yerler ile tarım arazilerini bağlayan yolun 1 dönümlük kısmı tel örgüyle kapatıldı. Yolun kullanıma kapatılması ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Halk otobüslerinin geçiş güzergahları değişirken, halk evlerine gitmek için uzun mesafeler katetmek durumunda kaldı.

Tapu senedini tel örgüye astı.

“Keşke bize yolu kapatırken söyleselerdi de bizde ona göre önlemini alsaydık"

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asıltürk, bölgenin tarım ve turizmle iç içe olan bir yer olduğunu söyledi. Asıltürk, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bu yol otobüslerinin geçtiği güzergah, Kargıcak Mahallesi’nin üst kısımlarından gelen halk otobüsleri ve yerli halk sahil yoluna çıkmak için burayı kullanıyor. Otobüsler bu yoldan geçerek merkez güzergahına gidiyor. Buranın kuzey bölgesi Antik Syedra Kalesi. Turistler de bu yolu kullanırken, doğu bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar da bu yoldan geçiyor. Arsa sahibi buranın tapulu olduğunu söyledi. Biz de tamam dedik, sonuçta mallarının ortağı değiliz. Kapatabilirler, öyle bir hakları da olabilir ama keşke bize söyleselerdi de bizde ona göre önlemini alsaydık. Arsa sahibi Alanya Belediyesine bildirdiğini söyledi. Belki belediyenin bizlere söylemeye fırsatı olmamıştır. Alanya Belediyesiyle aramızda bir sorun yok.”

Tapu senedini tel örgüye astı.

“Bu yolun bir an önce açılması lazım”

Alternatif olarak kapatılan yolun yanındaki dere yatağını kullanacaklarını söyleyen Asıltürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Bu yol 1964 yılında açılmış. Yaklaşık 56 yıldır kullanılıyor. Buradan geçemeyen vatandaşlar 1.5 kilometre doğudan, 1.5 kilometre ise batıdan olmak üzere toplamda 3 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalıyorlar. Burada tarım arazisi olduğundan işçiler için zor. Bu yolun bir an önce açılması lazım.”

56 yıllık yolu kapattı:​ Tapu senedini tel örgüye astı ​
FOTOĞRAF 8
Title
Kargıcak Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, 227 nolu ada üzerinde kendisine ait 12 parsel taşınmazın yol geçerek ihlal edildiği gerekçesiyle Alanya 1. Sulh Ceza Mahkemesine dava açtı. Vatandaşın davayı kazanmasının ardından bilirkişi eşliğinde yapılan ölçüm ve tespitlerden sonra yolun nereden kapanacağı belirlendi.
Title
Daha sonra 56 yıldır kullanılan ve tarihi yerler ile tarım arazilerini bağlayan yolun 1 dönümlük kısmı tel örgüyle kapatıldı. Yolun kullanıma kapatılması ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Halk otobüslerinin geçiş güzergahları değişirken, halk evlerine gitmek için uzun mesafeler katetmek durumunda kaldı.
Title
Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asıltürk, bölgenin tarım ve turizmle iç içe olan bir yer olduğunu söyledi. Asıltürk, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Bu yol otobüslerinin geçtiği güzergah, Kargıcak Mahallesi’nin üst kısımlarından gelen halk otobüsleri ve yerli halk sahil yoluna çıkmak için burayı kullanıyor. Otobüsler bu yoldan geçerek merkez güzergahına gidiyor. Buranın kuzey bölgesi Antik Syedra Kalesi. Turistler de bu yolu kullanırken, doğu bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar da bu yoldan geçiyor. Arsa sahibi buranın tapulu olduğunu söyledi. Biz de tamam dedik, sonuçta mallarının ortağı değiliz. Kapatabilirler, öyle bir hakları da olabilir ama keşke bize söyleselerdi de bizde ona göre önlemini alsaydık. Arsa sahibi Alanya Belediyesine bildirdiğini söyledi. Belki belediyenin bizlere söylemeye fırsatı olmamıştır. Alanya Belediyesiyle aramızda bir sorun yok.”
Title
Alternatif olarak kapatılan yolun yanındaki dere yatağını kullanacaklarını söyleyen Asıltürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
“Bu yol 1964 yılında açılmış. Yaklaşık 56 yıldır kullanılıyor. Buradan geçemeyen vatandaşlar 1.5 kilometre doğudan, 1.5 kilometre ise batıdan olmak üzere toplamda 3 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalıyorlar. Burada tarım arazisi olduğundan işçiler için zor. Bu yolun bir an önce açılması lazım.”
Title
Title
56 yıllık yolu kapattı:​ Tapu senedini tel örgüye astı ​
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, arsasından geçtiği gerekçesiyle 56 yıldır kullanılan yolu tel örgüyle kapattı. Tarihi bölge ve tarım arazilerine giden yolun kapanmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
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