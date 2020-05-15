56 yıllık yolu kapattı:​ Tapu senedini tel örgüye astı ​

“Bu yol otobüslerinin geçtiği güzergah, Kargıcak Mahallesi’nin üst kısımlarından gelen halk otobüsleri ve yerli halk sahil yoluna çıkmak için burayı kullanıyor. Otobüsler bu yoldan geçerek merkez güzergahına gidiyor. Buranın kuzey bölgesi Antik Syedra Kalesi. Turistler de bu yolu kullanırken, doğu bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar da bu yoldan geçiyor. Arsa sahibi buranın tapulu olduğunu söyledi. Biz de tamam dedik, sonuçta mallarının ortağı değiliz. Kapatabilirler, öyle bir hakları da olabilir ama keşke bize söyleselerdi de bizde ona göre önlemini alsaydık. Arsa sahibi Alanya Belediyesine bildirdiğini söyledi. Belki belediyenin bizlere söylemeye fırsatı olmamıştır. Alanya Belediyesiyle aramızda bir sorun yok.”