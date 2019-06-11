Gündem 58 ile yağış uyarısı
ANKARA

58 ile yağış uyarısı! Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Adana, İstanbul hava durumu

58 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yeni uyarı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yeni uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, merkez ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 28
  • Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 38

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