Gündem 6 Aralık 2018 Perşembe gün sonu haberleri
POLİTİKA

6 Aralık 2018 Perşembe gün sonu haberleri

6 Aralık 2018 Perşembe gün sonu haberleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. CHP ve AK Parti, 31 Mart Yerel seçimleri için adaylarını açıkladı. S-400 ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimlerinin yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalara son noktayı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda eski tarz propaganda faaliyetleri yerine sosyal medyanın kullanılacağını söyledi. 6 Kasım 2018 Perşembe gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Yeni Şafak
6 Aralık 2018 Perşembe gün sonu haberleri
6 Aralık 2018 Perşembe gün sonu haberleri
  • Tartışmalara noktayı koydu: Gelecek yıl Türkiye'deler
  • S-400 ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimlerinin yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalara son noktayı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir koydu. TVNET'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demir, F-35'lerin teslimatında sorun olmadığını gelecek yıl iki uçağın teslim edileceğini açıklarken, S-400'de ise sürecin devam ettiği o tarafta da masada her hangi bir engelin olmadığını ve takvimin 2019 olarak öngörüldüğünü belirtti.
  • Tartışmalara noktayı koydu: Gelecek yıl Türkiye'deler
    EKONOMİ
    Tartışmalara noktayı koydu: Gelecek yıl Türkiye'deler
  • Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni askerlik toplantısı
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.
  • Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni askerlik toplantısı
    GÜNDEM
    Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni askerlik toplantısı
  • Eylül'de açıklanmıştı EDS'den ilk cezalar yazılmaya başladı
  • Son dönemlerde trafik terörüyle mücadelede teknolojik gelişmeleri daha sık kullanan İçişleri Bakanlığı, drone uygulamasının ardından EDS üzerinden ceza kesmeye de başladı. Yeni dönemde daha sık kullanılacak sistem birden fazla kural ihlali için ayrı ayrı ceza kesilmesinin de önünü açtı. Eylül ayında alınan kararın ardından kesilen ilk cezalar sürücülere ulaştı. EDS'den kesilen cezalar sosyal medyada da sıkça tartışılıyor.
  • Eylül'de açıklanmıştı EDS'den ilk cezalar yazılmaya başladı
    EKONOMİ
    Eylül'de açıklanmıştı EDS'den ilk cezalar yazılmaya başladı

  • Erdoğan 14 ilin adayını daha açıkladı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 14 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti'de açıklanan aday sayısı 74'e yükseldi. Öte yandan buradaki konuşmasında Erdoğan, "AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz" dedi.
  • Erdoğan 14 ilin adayını daha açıkladı
    GÜNDEM
    Erdoğan 14 ilin adayını daha açıkladı

  • Sağlığa zararlı gıdaya kırmızı nokta geliyor
  • 26 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan kararnameye göre 2020’nin başından itibaren bütün işlenmiş, paketlenmiş, ambalajlanmış gıdalara kırmızı nokta konulacak. Böylelikle alışveriş esnasında paketlerdeki yazıları okuyamayanlar işareti görünce söz konusu gıdanın sağlığa zararlı olduğunu anlayacak.

  • Sağlığa zararlı gıdaya kırmızı nokta geliyor
    EKONOMİ
    Sağlığa zararlı gıdaya kırmızı nokta geliyor

  • Kalp krizi riskini tahmin edebilen biyosensör geliştirildi
  • Pamukkale Üniversitesi'nde bilim insanları, bor nitrür kuantum nano parçacıklarla kalp krizi riskini önceden tahmin edebilen biyosensör yaptı. PAÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar, "Kolumuza taktığımız bir saat gibi ya da herhangi bir şeker ölçüm cihazı gibi geliştirildiğinde kalp krizi riskini anlık olarak görebileceğiz" ifadelerini kullandı.
  • Kalp krizi riskini tahmin edebilen biyosensör geliştirildi
    HAYAT
    Kalp krizi riskini tahmin edebilen biyosensör geliştirildi
  • Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu
  • Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan HDP eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra'daki cezaevine teslim oldu.
  • Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu
    GÜNDEM
    Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

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