6 Aralık 2018 Perşembe gün sonu haberleri 6 Aralık 2018 Perşembe gün sonu haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. CHP ve AK Parti, 31 Mart Yerel seçimleri için adaylarını açıkladı. S-400 ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimlerinin yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalara son noktayı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda eski tarz propaganda faaliyetleri yerine sosyal medyanın kullanılacağını söyledi. 6 Kasım 2018 Perşembe gününün öne çıkan haberlerini derledik.

06 Aralık 2018, 20:15 Son Güncelleme: 06 Aralık 2018, 20:22 Yeni Şafak