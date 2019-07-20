Gündem 6 ayda PKKya ait 859 sığınak imha edildi
ANKARA

6 ayda PKK'ya ait 859 sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında yılın ilk altı buçuk aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak.
Terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak.

İmha edilen barınaklarda çok sayıda mühimmat, 4.5 tondan fazla patlayıcı madde, 25 ton gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilerek, imha edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, jandarma ve emniyet birimlerince yılın ilk altı buçuk aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi. İmha edilen barınakların 774'ünün içerisinde 169'u uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere toplam 189 silah, 113 bin 594 adet muhtelif mühimmat, 359 adet mayın/el yapımı patlayıcı ve 227 adet el bombası ele geçirildi.

Yine bu sığınaklarda, 4 ton 610 kilo patlayıcı madde, 2 bin 464 adet fünye, bin 107 adet tüp, 119 adet akü, 27 adet jeneratör ile 25 ton muhtelif gıda, 3 bin 326 adet giyecek ele geçirilerek imha edildi.

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