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YEREL GÜNDEM

6 çocuğu da engelli olan ailenin yürek burkan hikayesi: Başkan Beyoğlu acılı aileye destek sağladı

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ziyaret ettiği evde 6 çocukları da çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle engelli olan ailenin yürek burkan hikayesi gün yüzüne çıktı. Geçen hafta babalarını kaybeden kardeşlerin içinde bulunduğu durumdan çok etkilenerek duygusal anlar yaşayan Başkan Beyoğlu,bir anne ve 6 engelli kardeşten oluşan aileye ayni ve nakdi destek sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​6 çocuğu da engelli olan ailenin yürek burkan hikayesi: Başkan Beyoğlu acılı aileye destek sağladı
AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli çocukları olan aileyi ziyaret etti

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan Aydın ailesinin hayat hikayesi yürek burkuyor. Hasta olan baba geçen hafta hayatını kaybetti, geriye acılı bir eş ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı engelli olan 2'si kız olmak üzere 6 kardeş kaldı.

"Hiç Bir Vatandaşımızı Yalnız Bırakmayacağız "

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile birlikte zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan aileyi ziyaret ederek kardeşlere destek oldu, gönüllerini ve dualarını aldı. Aile fertleri, ziyaretin kendilerine moral aşıladığına vurgu yaparak Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu ise aileye destek olarak, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere talimatı var. Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız. Bu ailemizin dramından çok etkilendik.İmtihanlarla dolu olan hayatta böyle tablolar üzülerek de olsa var. Bize düşen görev her koşulda milletimizin yanında olmak ve destek sağlamaktır" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

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