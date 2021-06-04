​6 çocuğu da engelli olan ailenin yürek burkan hikayesi: Başkan Beyoğlu acılı aileye destek sağladı

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan Aydın ailesinin hayat hikayesi yürek burkuyor. Hasta olan baba geçen hafta hayatını kaybetti, geriye acılı bir eş ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı engelli olan 2'si kız olmak üzere 6 kardeş kaldı.

"Hiç Bir Vatandaşımızı Yalnız Bırakmayacağız "

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile birlikte zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan aileyi ziyaret ederek kardeşlere destek oldu, gönüllerini ve dualarını aldı. Aile fertleri, ziyaretin kendilerine moral aşıladığına vurgu yaparak Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu ise aileye destek olarak, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere talimatı var. Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız. Bu ailemizin dramından çok etkilendik.İmtihanlarla dolu olan hayatta böyle tablolar üzülerek de olsa var. Bize düşen görev her koşulda milletimizin yanında olmak ve destek sağlamaktır" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.