6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, oynadığı parktan uzaklaşan 2,5 yaşındaki bir kız çocuğu araçların işlek olduğu yola çıkmak üzereyken vatandaşlar tarafından fark edildi.
VATANDAŞLAR TARAFINDAN BULUNDU
O sırada çocuklarının kaybolduğunu anlayan yabancı uyruklu aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen resmi polis ekipleri aileyle konuştuğu sırada çocuğun vatandaşlar tarafından bulunduğu haberi geldi.
ÇOCUK AİLEYE TESLİM EDİLDİ Polislerle birlikte çocuğun yanına giden aile, vatandaşların bulduğu çocuğun kendi çocukları olduğunu söyledi. Kız çocuğunu yola atlamaktan kurtaran vatandaşlar, çocuğun gerçek annesi olduğunu polise teyit ettirdikten sonra çocuğu ona teslim ettiler. Yaşanan olayı anlatan vatandaşlar, “Bir kız çocuğunun kaybolduğunu fark ettik. Annesini ve babasını arıyordu. Biz de çocuğu güvenli bir yere alıp, polise haber verdik. Polis gelince de çocuğu ailesine teslim ettik” dediler. Kaybolan çocuklarını teslim alan anne ve baba diğer 5 çocuğuyla birlikte parktan uzaklaştılar.
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Çorum'un Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 68 yaşındaki Hasan Dağ isimli vatandaşın boğazına kuşburnu marmelatı kaçtı. Hasan Dağ mutfakta yere yığılınca, eşi Fatma Dağ komşularına haber verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan hasta yakınları, hastanın durumu hakkında bilgi verdi. Hasta yakınlarından vaka ile ilgili bilgi alan Çağrı Karşılama personeli Habibe Akkuş'un hastanın durumunun ciddi olduğunu fark etmesi üzerine çağrıyı bekletmeden 112 personeli Selcan İşli'ye aktardı. Belirtilen adrese ambulans sevk edildi.<br>
TELEFON TALİMATLARIYLA HEIMLICH MANEVRASI YAPILDI<br>Panik halinde durumu anlatmaya çalışan hasta yakınından sakin olmasını isteyen 112 personeli Selcan İşli, hasta yakınlarından Hasan Dağ'ın bulunduğu odaya giderek verdiği talimatları yerine getirmelerini istedi. Telefondaki kişiye hastanın arkasına geçip elini yumruk yaparak midesinin altına koymasını isteyen 112 görevlisi İşli, hastayı eğerek midesine basınç yapılıp sırtına güçlüce vurularak bastırılmasını istedi. Heimlich manevrası tekniği ile boğazındaki cisim çıkan Hasan Dağ, müdahale sayesinde hayata tutundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından Hasan Dağ, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
“BU TÜR VAKALARDA ÇOK FAZLA VAKTİMİZ YOK”<br>Bir hayatı kurtarmak için saniyelerle yarışan kahraman sağlık çalışanı Selcan İşli, o an ve sonrasında yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:<br>“Hastanın çok fazla vakti olmadığı için hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Aklıma hemen Heimlich manevrası geldi. Hasta yakını ile konuşurken amacım, öncelikle hastanın yanındaki kişiyle görüşmekti. Telefonla görüşme devam ederken belirtilen adrese de 112 Sağlık ekibini yönlendirdik. Ben de bir an önce hastaya ulaşmayı hedefledim. Telefonda ilk ihbarı veren kişiden hastanın yanına girmesini istedim. Hastanın yanındaki kişiye telefonu verdi. Burada Allah'tan şansımız da yaver gitti. Oradaki beyefendiye hemen telefonun hoparlörünü açıp yanına koymasını, hastanın arkasına geçerek elini yumruk yapıp Heimlich manevrasını uygulamasını söyledim. Bu tür vakalarda çok fazla vaktimiz yok. Amacım ekip gitmeden hastanın hava yolunu açmaktı. Hasta yakını da çok uyumluydu. İşimiz rast gitti çok şükür. Hastanın yanındaki kişinin yaptığı Heimlich manevrası ile hastanın soluk barısı açıldı. Nefes almaya başladı.<br>“YAŞANANLARI ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL”<br>Hastaya müdahale yapılan süreçte yaşananları anlatmak mümkün değil. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerle yarıştığınız bir zamanda yaşadığım o heyecan ve terlemeyi kelimelerle ifade edemiyorum. Hastanın soluk borusunun açılıp nefes aldığını öğrendikten sonra inanılmaz bir rahatlama hissettim. Çok şükür hasta sağ salim hayata döndü. Tablo kötüleşmeden her şey yoluna girdi. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan hastamız hastaneye götürülerek gerekli tetkikleri yapıldı.”<br>
“BOĞAZIM TIKANDI, YERE DÜŞTÜM”<br>Hasan Dağ ise şu sözleri kaydetti:<br><br>“Mutfağa girdim, masanın üzerindeki yiyecekten bir sefer yedim, boğazım tıkandı. Yere düştüğümde kendimdeydim ama nefesim kesilince kendimden geçer gibi oldum. Komşuların geldiğinin farkındayım ama nefes alamıyordum. Sonra ambulans geldi hastaneye gittim, gerekli müdahale yapıldı. Herkesten Allah razı olsun.”
“UMUDUM KESİLMEYE BAŞLAYINCA KORKTUM”<br>Fatma Dağ ise, “Sabah kahvaltı yaptıktan sonra masanın üzerinden kuşburnu vardı onu kaldırmamıştım. Kuşburnu marmelatını ağzına tıktığı gibi nefes borusuna kaçmış, yere düşmüş. Yerden kaldırmaya çalışarak ayağa kaldırdık. Morarmaya başladı. Sırtına vurdum umudum kesilmeye başlayınca korktum, komşulara bağırdım. Allah razı olsun komşular geldi, eşim kurtuldu” dedi.
“KENDİNDEN GEÇMEYE BAŞLAMIŞTI”<br>Mahalle sakinlerinden Abbas Korkmaz ise, “Evin önünde kar temizlerken komşunun kızı bağırdı. Hasan amca rahatsızlanmış diye. Koşarak eve geldim Hasan amca kendinden geçmeye başlamıştı. Bu sırada Ömer abinin kızı telefonla konuşuyordu. Sonra müdahale ettik. Kendine gelince rahatladık” dedi.<br>
112 personeli telefonda verdiği talimatlarla hayat kurtardı
Kahvaltıda nefes borusuna nefes borusuna marmelat kaçan Hasan Dağ, 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.
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Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek yaklaşık 26 saat sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan Vangölü Ekspresi, bölgenin güzelliklerini görmek isteyen seyahat ve gezi tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor.
Karla kaplı dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından süzülerek ilerleyen Vangölü Ekspresi ile yolcular, bölgenin güzelliklerini görme fırsatı buluyor.
Bingöl'den Muş'a olan yolculuklarında Murat Nehri ile beyaza bürünen ovalar ve dağların bütünleşen manzaralarını seyretme imkanı bulan seyahat tutkunları, şarkılar ve türküler eşliğinde eğlenerek yolculuk yapıyor.
9 vagon ve 320 yolcu kapasiteli Vangölü Ekspresi, yıllardır tren yolculuğu yapmayanlara da nostalji yaşatıyor.
Trende hazırladıkları kahveleri içerek sohbet eden yolcular, evde hazırladıkları çeşitli ürünleri birbirlerine ikram ediyor.
Ocak ayında 4 bin 519 kişiyi ağırladı<br><br>Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) alınan bilgiye göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen ve geçen yıl temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Van Gölü Ekspresi, 6 ayda 16 bin 568 yolcuyu misafir etti.
Bu yıl ocak ayında ise 4 bin 519 kişi, Van Gölü Ekspresi ile seyahat etti.
\"Daha önce böyle coğrafya görmedim\"<br><br>Bayram Ödünçalmaz aile ortamı içerisinde eğlenerek bir yolculuk yaptığını söyledi.<br><br>Yolculuğa Kayseri'den başladığını anlatan Ödünçalmaz, bir akrabasının önerisiyle Vangölü Ekspresi'ni tercih ettiğini belirtti.
Yolculuğu eşiyle yaptığını dile getiren Ödünçalmaz, \"Pamuk gibi dağlar, ovalar, ormanlar, ırmaklar içerisinde yolculuk yapıyoruz. Çok rahatız, bu coğrafya çok güzel. 67 yaşındayım, daha önce böyle coğrafya görmedim. Gelmek, görmek isteyenlere tavsiye edeceğim.\" dedi.<br><br>
\"Nostalji yaşattı bizlere\"<br><br>İmen Ödünçalmaz da ilk defa Vangölü Ekspresi ile yolculuk yaptığını kaydederek, \"Memnunuz, gerçekten zevkli bir yolculuk. Manzaralar çok farklı. Nostalji yaşattı bizlere.\" şeklinde konuştu.
\"Doğa harika\"<br><br>74 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Tuncay da Avrupa'da da birçok yeri gördüğünü ancak böyle güzelliğin hiçbir yerde olmadığını ifade etti.<br><br>\"Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir? Bence çok gezen bilir. Doğa harika. Bir tarafta nehir bir tarafta dağ. Murat Nehri boyunca her türlü manzarayı görebiliyoruz.\" diyen Tuncay, tren seferinin çok keyifli geçtiğini aktardı.
Emine Tuncay da herkese bu yolculuğu yapmasını tavsiye edeceğini belirtti.<br><br>Üniversite öğrencisi Uğur Şölen de Ankara'da sınavlarının bitmesinin ardından trenle memleketine döndüğünü anlatarak \"Bu dördüncü binişim, oldukça konforlu. Biraz uzun sürüyor ama eğlenceli. Harika manzaralardan geçiyoruz.\" ifadelerini kullandı.
Van Gölü Ekspresi Güzergahı<br><br>Van Gölü Ekspresi’nin yol güzergâhı, Ankara’dan Kayseri’ye, Kayseri’den Sivas’a, Sivas’tan Malatya’ya, Malatya’dan Elazığ’a, Elazığ’dan Tatvan’a şeklindedir.Ankara-Tatvan arasındaki parkurunu 25 saat 17 dakika, Tatvan-Ankara arasını ise 26 saat 30 dakikada kat etmektedir.
Van Gölü Ekspresi 2022 pulman vagon bilet fiyatları şu şekildedir;<br><br><br><br>Tam bilet fiyatı: 82.50<br><br>Genç (13-26) bilet fiyatı: 70.50<br><br>Öğretmen bilet fiyatı: 70.50<br><br>60-64 (yüzde 15 indirimli) bilet fiyatı: 70.50<br><br>65 yaş ve üzeri (yüzde 50 indirimli) bilet fiyatı: 41.50<br><br>TSK personeli bilet fiyatı: 70.50<br><br>Personel bilet fiyatı: 66<br><br>Basın personeli bilet fiyatı: 70.50<br><br>Çocuk (7-12 yaş) bilet fiyatı: 41.50
Van Gölü Ekspresi 2022 örtülü kuşetli vagon bilet fiyatları şu şekildedir;<br><br><br><br>Temel ücret: 82.50<br><br>Örtülü kuşet: 50 (seçim yapıldığında fiyat artmaktadır)
Van Gölü Ekspresi 2022 yataklı vagon bilet fiyatları şu şekildedir;<br><br>Çift yatak kişi başı:130<br><br>Tek yatak kişi başı: 255
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar
Masal dünyasına açılan yeni kapı: Vatandaşların gözdesi oldu, talep patlaması yaşıyor
Seyahat ve gezi tutkunları, Vangölü Ekspresi treni ile kış mevsiminin beyaz örtüsü ve eşsiz manzaralar içerisinde yaptığı yolculukta keyifli anlar yaşıyor.
FOTOĞRAF 24
Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol kat ediyor.
Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 avroya yurt dışından alıcı buluyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, trüf mantarının ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.
Bu mantar çeşidinin toplanabilmesi için kurs açacaklarını belirten Aksoy, \"Trüf mantarı zengin bitki çeşitliliğine sahip Kırklareli'nde de yetişiyor. Ormandaki mantarların toplanması için yeni alanlar açmaya çalışacağız. Bununla ilgili kurslarımız olacak. Çiftçilerimiz gelir kaynaklarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar.\" dedi.
Trüf mantarının \"kralların yiyeceği\" olarak bilindiğini hatırlatan Aksoy, \"Az miktarda bulunduğu ve besleyici olduğu için trüf çok kıymetli. Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Müdürlüğümüzün aşılamasıyla toprağa enjekte edilen misellerden oluşan mantarlar köpekler yardımıyla profesyonel kişilerce toplanıyor. Sonra da ihracatını yapıyorlar.\" diye konuştu.
Trüf mantarı toplamak için işinden istifa etti<br><br>Trüf mantarı toplayıcısı Ziyafet Arslan ise İtalya ve Belçika'dan yaklaşık 10 yıl önce trüf mantarı aramasında kullanılan özel eğitimli Lagotto Romagnolo cinsi iki köpek getirttiğini söyledi.<br><br><br><br>
Uzun yıllar İstanbul'da özel bir hastanede fizik tedavi uzmanı olarak görev yaptığını anlatan Arslan, hobi olarak başladığı mantar toplayıcılığını meslek haline getirerek 10 yıl önce asıl işinden istifa ettiğini aktardı.<br><br>
Bu alanda uzmanlaştıktan sonra İstanbul'un stresinden uzaklaşmak amacıyla Kırklareli'ne göç ettiğini belirten Arslan, \"Yaklaşık 15 yıldır mantar topluyorum. Yer tespitini yaptıktan sonra köpeği trüfün olabileceği yerlere yönlendirmeye çalışıyoruz.
Topladığım trüf özellikle yurt dışında çok rağbet görüyor. Yavaş yavaş talepler çoğalmaya başladı ama çoğunluk yurt dışından.\" dedi.<br><br>
Trüfün gıda sektöründe aromasından dolayı çok arandığını vurgulayan Arslan, \"Hava şartlarını da göz önünde bulundurduğumuz da bazı günler yarım, bazı günler tam çalışıyorum.
Özellikle kış aylarında çıkan türlerin ekonomik değeri daha yüksek oluyor. Bazen günde 20-30 kilometre yürüyoruz, çünkü az çıkan bir bölgede bütün vakti geçiremezsiniz.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
Arslan, günde bazen 100 gram, bazen 15 kilogram trüf topladığını ancak talepleri karşılayamadığını kaydetti.<br><br>
'Kralların yiyeceği' özel eğitimli köpeklerle toplanıyor: 800 euro'ya alıcı buluyor
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor. Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol kat ediyor. Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 euro'ya yurt dışından alıcı buluyor.