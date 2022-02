6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti.

“BU TÜR VAKALARDA ÇOK FAZLA VAKTİMİZ YOK”<br>Bir hayatı kurtarmak için saniyelerle yarışan kahraman sağlık çalışanı Selcan İşli, o an ve sonrasında yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:<br>“Hastanın çok fazla vakti olmadığı için hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Aklıma hemen Heimlich manevrası geldi. Hasta yakını ile konuşurken amacım, öncelikle hastanın yanındaki kişiyle görüşmekti. Telefonla görüşme devam ederken belirtilen adrese de 112 Sağlık ekibini yönlendirdik. Ben de bir an önce hastaya ulaşmayı hedefledim. Telefonda ilk ihbarı veren kişiden hastanın yanına girmesini istedim. Hastanın yanındaki kişiye telefonu verdi. Burada Allah'tan şansımız da yaver gitti. Oradaki beyefendiye hemen telefonun hoparlörünü açıp yanına koymasını, hastanın arkasına geçerek elini yumruk yapıp Heimlich manevrasını uygulamasını söyledim. Bu tür vakalarda çok fazla vaktimiz yok. Amacım ekip gitmeden hastanın hava yolunu açmaktı. Hasta yakını da çok uyumluydu. İşimiz rast gitti çok şükür. Hastanın yanındaki kişinin yaptığı Heimlich manevrası ile hastanın soluk barısı açıldı. Nefes almaya başladı.<br>“YAŞANANLARI ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL”<br>Hastaya müdahale yapılan süreçte yaşananları anlatmak mümkün değil. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerle yarıştığınız bir zamanda yaşadığım o heyecan ve terlemeyi kelimelerle ifade edemiyorum. Hastanın soluk borusunun açılıp nefes aldığını öğrendikten sonra inanılmaz bir rahatlama hissettim. Çok şükür hasta sağ salim hayata döndü. Tablo kötüleşmeden her şey yoluna girdi. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan hastamız hastaneye götürülerek gerekli tetkikleri yapıldı.”<br>