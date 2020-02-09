6 ilde eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi

Yoğun kar yağış nedeniyle peş peşe eğitime kar tatli haberleri gelmeye başladı.

TRABZON

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti. Ayrıca Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

GİRESUN

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi" denildi.

Van'daki kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Konuyla ilgili valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

BİTLİS

Hizan ve Ahlat Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il ve ilçelerde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

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