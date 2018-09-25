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6 ilde FETÖ'ye şafak baskını: 12 gözaltı

6 ilde polis ve askeri okullardan atılan FETÖ'cülere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu

Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce askeri ve polis okulundan atılanların da aralarında bulunduğu FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Adana, İzmir, Manisa, Hatay, Kütahya ve Şanlıurfa'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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