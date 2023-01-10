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YEREL GÜNDEM

6 milden fazlasını kabul etmeyiz: Yunanistan'ı bekliyoruz gelmiyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la Ege'de gerilime dair “Girit'te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlanıyorlar. 6 milden fazlasını kabul etmeyiz” dedi. Sorunların çözümü için başlatılan görüşmeleri Yunanistan'ın tıkadığını vurgulayan Akar, “Buyurun gelin, bekliyoruz... Gelmiyorlar, bir de iftirada bulunuyorlar” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
6 milden fazlasını kabul etmeyiz: Yunanistanı bekliyoruz gelmiyorlar
Hulusi Akar, Piri Reis denizaltısında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Donanma Komutanlığı ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Gülan ile Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’na gelen Akar, Donanma Komutanı Kora. Kadir Yıldız’dan komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı. Ardından “sessiz ve derinden” parolasıyla görev yapan Denizaltı Filosu Komutanlığı’na geçen Akar, 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan Piri Reis denizaltısına indi.

Haklarımızı çiğnetmeyiz

Denizaltı personeline hitap eden Akar, “Önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz” diye konuştu. Daha sonra Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda bahriyelilerle bir araya gelen Akar, kritik bir dönemden geçildiğini ifade ederek Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara değindi. Sorunların çözümü için diyaloğun önemini vurgulayan Akar, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik suçlamalarına tepki gösterdi:

12 MİL TEPKİSİ

“Türkiye’yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven arttırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz. Gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış, aslı astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar. Tarihten ders alın, başınızı belaya sokmayın, yeni maceralara girmeyin. Yunanistan’ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Girit’te 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlanıyorlar. 6 milden fazlasını kabul etmeyiz.”

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