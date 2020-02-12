Gündem 6 siyasi parti hakkında suç duyurusu Hesaplarda uygunsuzluk tespit edildi
POLİTİKA

6 siyasi parti hakkında suç duyurusu: Hesaplarda uygunsuzluk tespit edildi

Anayasa Mahkemesi mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 6 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Haber Merkezi AA
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HESAPLARDA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

  • Buna göre, Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisinin 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

İncelemede, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi sorumluları hakkında da mali denetim kapsamında istenen belgeleri süresinde vermedikleri ve edinilen malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi göndermedikleri gerekçesiyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Türk ve Alman polisinden şafak baskını

Türk ve Alman polisinden şafak baskını

​İstanbul'da 36, Almanya'da 40 kişi gözaltına alındı.
Çok ağır bedel ödeyecekler

Çok ağır bedel ödeyecekler

​Erdoğan İdlib'de atılacak adımları bugün açıklayacak.
Ağabeye asker selamı

Ağabeye asker selamı

​Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, İdlib rejime mezar olacak.
ABD katliamı<br>durdurmayacak

ABD katliamı
durdurmayacak

​Beyaz Saray'dan İdlib ile ilgili açıklama geldi.
6 parti hakkında<br> suç duyurusu

6 parti hakkında
suç duyurusu

Partilerin hesaplarında uygunsuzluk tespit edildi.
Korkunç olay

Korkunç olay

​11 yaşındaki abla 9 yaşındaki kardeşini boğdu.

Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
Yüzyılın Anlaşması taşa kazınmadı

Yüzyılın Anlaşması taşa kazınmadı

​Kelly Craft: Müzakereler bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil.
Pentagon'dan<br>teröre skandal bütçe

Pentagon'dan
teröre skandal bütçe

​Suriye'de PKK/YPG işbirliğine 200 milyon dolar ayırdı.
24 saat sevkiyat

24 saat sevkiyat

​Türkiye, İdlib ve çevresindeki varlığını artırıyor.
Almanya'da<br>hedef İslam

Almanya'da
hedef İslam

​2019'da her 2 günde bir saldırı gerçekleşti.
Şişli ifade verdi

Şişli ifade verdi

​Şişli, İBB'nin kurumsal kimliğinde halen duruyor.
Adım adım<br>saldırı planı

Adım adım
saldırı planı

​PKK'nın yapmayı planladığı bombalı saldırının detaylarına Yeni Şafak ulaştı.
Evlatlarına kavuştular

Evlatlarına kavuştular

​Evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha evlat hasreti son buldu.
Önce 2 sonra<br>5 milyar dolar

Önce 2 sonra
5 milyar dolar

​Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ticari hedefler büyüyor.
Bu nasıl karar

Bu nasıl karar

​Casus avukat iddianamesine mahkemeden iade.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.