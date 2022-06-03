Gündem 6 Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu
ANKARA

'6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Yeni yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme ile stokçuluk yaparak fiyatları etkileyen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu
Arşiv

AK Parti tarafından hazırlanan '6. Yargı Paketi' Meclis'te. Paket 24 maddeden oluşuyor. Yeni kanun teklifine göre stokçulukla mücadelede cezalar artırılacak. Fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezalarında düzenleme yapılacak.

Ayrıca konut ve arsa alım satımı için noterlere de yetki verilecek. Hakim savcı yardımcılığı getirilecek.

Bülent Turan'dan Hayırlı olsun' paylaşımı

Haberi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosya medya hesabından duyurdu.

Bülent Turan, paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Stokçuluk yapanlara tutuklama geliyor
GÜNDEM
Stokçuluk yapanlara tutuklama geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: Stokçuluk yapana 2 milyon TL'lik ceza
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Stokçuluk yapana 2 milyon TL'lik ceza

Stokçuluk yapanlara ağır ceza kararı Resmi Gazete'de: 2 milyon lirayı bulacak
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Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.
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İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.
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Karar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
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\"İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ SATICIDA OLACAK\"<br><br>İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.
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Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
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İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.
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2 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK<br>Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de, fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.
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Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yapılan duyuru şöyle:
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İYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK<br><br>YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK<br><br>MADDE 1 – 2862014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.<br><br>“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,<br><br>c) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan etiketi,”<br><br>“g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,”<br><br>“h) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,”<br><br>“n) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “bulunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkçe yazılması” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.<br><br>“f) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “malın veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ambalajının yahut kaplarının üzerine;” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.<br><br>“(1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.”
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik 132022 tarihinde yürürlüğe girer.
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MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.\"
Stokçuluk yapanlara ağır ceza kararı Resmi Gazete'de: 2 milyon lirayı bulacak
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri 1 Mart'tan itibaren etikette gösterilecek. Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek.


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