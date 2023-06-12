60 belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı: Çekilmesini isteyecekler

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre başkanların her birinin farklı düşündüğü belirtilirken, "Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse ‘İmamoğlu’nu destekliyoruz’ ya da ‘Desteklemiyoruz’ demez. İstanbul’u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz” yorumları yapılıyor.