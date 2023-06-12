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60 belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı: Çekilmesini isteyecekler

Seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu terk etmemek için direnirken 'değişim' tartışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda 60 CHP'li belediye başkanının Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkanların Kılıçdaroğlu'na değişimden yana olduklarını belirtecekleri de gelen kulis bilgileri arasında.

09:41 . 12/06/2023 Pazartesi
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Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin kaderinin belirlendiği seçimin ardından muhalefette hayal kırıklığı yaşandı.

Özellikle CHP'de parti içi hesaplaşma başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa talepleri dile getirilirken, Kılıçdaroğlu'ndan 'devam' mesajı geldi.

CHP'de iç hesaplaşma

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemekte direnmesinin ardından partideki önemli isimlerden peş peşe 'değişim' açıklamaları yapılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'değişim' öncüleri, seçim sonuçlarını eleştirmeye devam ediyor.

60 belediye başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Son olarak seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanının parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

Belediye başkanlarının görüşmede değişimin MYK ile sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesini Kılıçdaroğlu'na ileteceği öğrenildi.

'Değişim' talebi vurgulanacak

Parti tabanındaki değişim talebini Kılıçdaroğlu'na aktaracakları öğrenilen belediye başkanlarının İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği ise meçhul.

İmamoğlu'na destek verenler de var vermeyenler de

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre başkanların her birinin farklı düşündüğü belirtilirken, "Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse ‘İmamoğlu’nu destekliyoruz’ ya da ‘Desteklemiyoruz’ demez. İstanbul’u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz” yorumları yapılıyor.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#belediye başkanları
#istifa
#CHP
39 dakika önce
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