60 gündür tedavi görüyordu: İzmir'de, 7 yaşındaki Barış'ın 'şüpheli' ölümüne soruşturma

Hayat

Selçuklular’ı yeni keşfediyoruz

Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizinin tarihin karanlıkta kalan bir dönemine ışık tuttuğunu belirten senarist Hasan Erimez, Selçuklu devletinin Kudüs, Anadolu ve Haçlı seferleriyle ilkleri başardığını söylüyor. Ayrıca yeni bir devlet geleneğinin ve medeniyet tasavvurunun bu dönemde filizlendiğini ekliyor.