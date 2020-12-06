Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 60 gündür tedavi görüyordu İzmirde, 7 yaşındaki Barışın şüpheli ölümüne soruşturma
İZMİR

60 gündür tedavi görüyordu: İzmir'de, 7 yaşındaki Barış'ın 'şüpheli' ölümüne soruşturma

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 60 gündür tedavi gören Muhammed Barış Bayar yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümünün doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak belirlenmesi üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Muhammed Barış Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Muhammed Barış Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir süre önce, iddiaya göre, karaciğer nakli olan Muhammed Barış Bayar (7), fenalaşması sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Hastanenin çocuk bölümünde tedaviye alınan Muhammed Barış, yaklaşık 60 gün sonra yaşamını yitirdi. Doktorların yaptığı inceleme sonucu Muhammed Barış'ın ölümünün şüpheli bulunması gerekçesiyle polis soruşturma başlattı. Muhammed Barış Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski eşi tabancayla kapıya dayandı: KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
GÜNDEM
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı: KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı

Damadın korkunç planı: Kayınpederini baklavayla zehirledi daha önce de eşini zehirlemiş
GÜNDEM
Damadın korkunç planı: Kayınpederini baklavayla zehirledi daha önce de eşini zehirlemiş

Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Tüm malları eşimin üstüne yapmıştım ama beni beş parasız bıraktı
GÜNDEM
Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Tüm malları eşimin üstüne yapmıştım ama beni beş parasız bıraktı

Yaşayanlar sisteme ölü olarak kaydedilmiş: Koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılacak
DÜNYA
Yaşayanlar sisteme ölü olarak kaydedilmiş: Koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılacak

Abone Ol Google News
Her biri en az bir kilo ağırlığında

Her biri en az bir kilo ağırlığında

​Avcılar sahiline cuma günü inenler gördükleri karşısında şaşırdı.
Ağrıda yürek yakan olay

Ağrı'da yürek yakan olay

​Yangında ölen baba ve iki evladı yan yana toprağa verildi.
Colin Kazım Richards İngilterede gündem oldu: Irkçı tepkilere tek başına karşılık verdi

Yerli aşıda<br>kritik tarih

Yerli aşıda
kritik tarih

Birkaç gün sonra Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
Paris yine karıştı

Paris yine karıştı

Polisle göstericiler birbirine girdi.
Komşu kavgası<br>kanlı bitti

Komşu kavgası
kanlı bitti

​Evine gelen komşusunu karnından silahla vurarak öldürdü.

İki günü kaldı

İki günü kaldı

​Ermenistan'da, Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor.

PKK'ya karşı<br>kış seferi

PKK'ya karşı
kış seferi

​Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı.
Türkiye ile<br>nefes aldılar

Türkiye ile
nefes aldılar

​Suriyelilerin gözünden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı.
Hepsini deşifre etti

Hepsini deşifre etti

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi, sorguda onlarca FETÖ'cünün adını verdi.
Taciz CHP'deyse sorun değil

Taciz CHP'deyse sorun değil

​Kılıçdaroğlu partisinde patlayan taciz vakalarına sessiz kalmayı sürdürüyor.
Bu sene de <br>kolay geçmeyecek

Bu sene de
kolay geçmeyecek

Dünya kaynaklarıyla ilgili büyük bir kıtlık bekleniyor.
Koronavirüse yenildi

Koronavirüse yenildi

Yirmi beş yıl sonra doktorluğa döndü.
Sürprize izin yok

Sürprize izin yok

​Galatasaray, evinde Hatayspor'u rahat geçti.
Gardaşlarımızla <br>doğrudan kara bağlantısı

Gardaşlarımızla
doğrudan kara bağlantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.