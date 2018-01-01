60 haneli köyde sadece iki kişi kaldı

Köyden kente göç devam ederken, köyler birer birer yok olmaya devam ediyor. Seyitgazi ilçesine bağlı Boyalı köyü de bu göçlerden nasibini aldı. Önceden 60 hanenin bulunduğu köy, şimdilerde harabe evlerle doldu. Köyünü bırakmayan Erdoğan Koca ise, ailesi ile yaşamaya devam ediyor. Koca’nın 2 oğlu da yatılı okullarda eğitimine devam edince, koca köy eşi ve kendisine kaldı. Elektriğin ulaştığı köyde düzgün bir yol ve su şebekesi ise bulunmuyor.

Elektriğin ulaştığı köyde düzgün bir yol ve su şebekesi ise bulunmuyor.

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Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Koca’nın köyü, nüfusun azalmasından dolayı Numanoluk köyüne bağlandı. Köyün tek avantajının sakinlik olduğunu aktaran Erdoğan Koca, "Tek kaldık, herkes gitti. Biz de buralarda hayvancılık yapıyoruz. 4 kişilik bir aileyiz, çocukların biri Eskişehir’de diğeri de Kırka’da okuyor. Suyumuz yok ve yol durumu kötü. Sakin olmasının avantajı var, başka da bir avantajı yok" dedi.

Köyünü bırakmayan Erdoğan Koca ve eşi.



"Genç nesil Eskişehir’e akın etmeye başladı"



Numanoluk Köyü Muhtarı Selahattin Gülşen ise, bölgeye yapılan barajın ardından göçlerin başladığını anlattı. Gülşen, "1985’de Numanoluk tarafına baraj geldi. Barajın geldiği tarihlerde genç nesil Eskişehir’e akın etmeye başladı. Buralarda kimse kalmadı. Erdoğan kışın Kırka’ya gitti, yazın geri geldi. Ardından buraya geldi ve hayvancılık yaptı. Yakın zamanlara kadar 3-4 hane vardı. Onlar da çocukları gidince gittiler. Buranın ilk sıkıntısı yol. Yol var ama asfaltlanması gerekiyor. Suları da yok. Eski köyde 5-6 hane kaldı. Yeni yerleşim yeri aldığımız köyde 40-50 hane oldu. Burada da 1 hane var" diye konuştu.