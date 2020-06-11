62 yıldır ağzından düşürmediği gülle virüse meydan okuyor: Koronavirüsten korkmuyorum

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 89 yaşındaki Ali Rıza Karan, gülü o kadar seviyor ki, yaz kış ağzında gülle dolaşıyor. Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor.

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Gül Dede olarak tanınan Ali Rıza Karan.

Herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor

Yaşlı adam, her gün farklı bir tanesini ağzına alıp dolaşıyor. Doktorun "Sigarayı bırakman lazım" demesi üzerine sigarayı bırakan Karan, kendini oyalamak için ağzına gül koydu. Kara, 27 yaşında ağzına aldığı gülü tam 62 senedir bir an olsun ağzından düşürmüyor. Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor. Ağzında taşıdığı gülün kendisini koronavirüse karşı koruyacağını inanan yaşlı adam virüsten korkmadığını belirtiyor.

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Gül Dede olarak tanınan Ali Rıza Karan.

62 yıldır gül tiryakisi olduğunu ifade eden Ali Rıza Karan, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Benim adım Ali Rıza ama kimse beni ismimle bilmez herkes gül dede olarak bilir. Doktorumun tavsiyesi üzerine 27 yaşında sigarayı bıraktım o günden sonra sigara tiryakiliğinden gül tiryakiliğine geçtim. Ağzımda gülle dolaştığımı görenler büyük şaşkınlık yaşayıp keşke bizde senin gibi olsak diyorlar. Sigara içenlere bırakması konusunda uyarılarda bulunuyorum. Ben gülü ağzımdan hiç düşürmüyorum hep ağzımda bir gül bir hafta gidiyor. Sonra değiştiriyorum. Ağzımda taşıdığım gül beni korona virüsten koruyor. Ben koronavirüsten korkmuyorum. Ağzımda gül taşıdığım için virüs bana gelmez."