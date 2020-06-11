Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 62 yıldır ağzından düşürmediği gülle virüse meydan okuyor Koronavirüsten korkmuyorum
BURSA

62 yıldır ağzından düşürmediği gülle virüse meydan okuyor: Koronavirüsten korkmuyorum

Bursa’da 89 yaşındaki vatandaş, 62 yıldır ağzında gül taşıyor. Ağzından gülü düşürmeyen ihtiyar delikanlı, gülle koronavirüse meydan okuyor. Gül Dede olarak tanınan Ali Rıza Karan, "Benim adım Ali Rıza ama kimse beni ismimle bilmez herkes gül dede olarak bilir. Doktorumun tavsiyesi üzerine 27 yaşında sigarayı bıraktım o günden sonra sigara tiryakiliğinden gül tiryakiliğine geçtim. Ben koronavirüsten korkmuyorum. Ağzımda gül taşıdığım için virüs bana gelmez." dedi.

Haber Merkezi İHA
Gül Dede olarak tanınan Ali Rıza Karan.
Gül Dede olarak tanınan Ali Rıza Karan.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 89 yaşındaki Ali Rıza Karan, gülü o kadar seviyor ki, yaz kış ağzında gülle dolaşıyor. Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor.

81 yaşındaki Ziya dede 4 saatlik izinde 2 aydır özlem duyduğu adası 'Huzur'a koştu
KORONAVİRÜS
81 yaşındaki Ziya dede 4 saatlik izinde 2 aydır özlem duyduğu adası 'Huzur'a koştu

Gül Dede olarak tanınan Ali Rıza Karan.

Herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor

Yaşlı adam, her gün farklı bir tanesini ağzına alıp dolaşıyor. Doktorun "Sigarayı bırakman lazım" demesi üzerine sigarayı bırakan Karan, kendini oyalamak için ağzına gül koydu. Kara, 27 yaşında ağzına aldığı gülü tam 62 senedir bir an olsun ağzından düşürmüyor. Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor. Ağzında taşıdığı gülün kendisini koronavirüse karşı koruyacağını inanan yaşlı adam virüsten korkmadığını belirtiyor.

77 yaşındaki dede ikna olmadı: Beni yakışıklı çekin
GÜNDEM
77 yaşındaki dede ikna olmadı: Beni yakışıklı çekin

Gül Dede olarak tanınan Ali Rıza Karan.

62 yıldır gül tiryakisi olduğunu ifade eden Ali Rıza Karan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Benim adım Ali Rıza ama kimse beni ismimle bilmez herkes gül dede olarak bilir. Doktorumun tavsiyesi üzerine 27 yaşında sigarayı bıraktım o günden sonra sigara tiryakiliğinden gül tiryakiliğine geçtim. Ağzımda gülle dolaştığımı görenler büyük şaşkınlık yaşayıp keşke bizde senin gibi olsak diyorlar. Sigara içenlere bırakması konusunda uyarılarda bulunuyorum. Ben gülü ağzımdan hiç düşürmüyorum hep ağzımda bir gül bir hafta gidiyor. Sonra değiştiriyorum. Ağzımda taşıdığım gül beni korona virüsten koruyor. Ben koronavirüsten korkmuyorum. Ağzımda gül taşıdığım için virüs bana gelmez."

62 yıldır ağzından düşürmediği gülle virüse meydan okuyor: Koronavirüsten korkmuyorum
FOTOĞRAF 7
Title
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 89 yaşındaki Ali Rıza Karan, gülü o kadar seviyor ki, yaz kış ağzında gülle dolaşıyor. Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor.
Title
Yaşlı adam, her gün farklı bir tanesini ağzına alıp dolaşıyor. Doktorun Sigarayı bırakman lazım demesi üzerine sigarayı bırakan Karan, kendini oyalamak için ağzına gül koydu.
Title
Kara, 27 yaşında ağzına aldığı gülü tam 62 senedir bir an olsun ağzından düşürmüyor. Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu Gül Dede olarak tanıyor.
Title
Ağzında taşıdığı gülün kendisini koronavirüse karşı koruyacağını inanan yaşlı adam virüsten korkmadığını belirtiyor.
Title
62 yıldır gül tiryakisi olduğunu ifade eden Ali Rıza Karan, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Benim adım Ali Rıza ama kimse beni ismimle bilmez herkes gül dede olarak bilir. Doktorumun tavsiyesi üzerine 27 yaşında sigarayı bıraktım o günden sonra sigara tiryakiliğinden gül tiryakiliğine geçtim. Ağzımda gülle dolaştığımı görenler büyük şaşkınlık yaşayıp keşke bizde senin gibi olsak diyorlar. Sigara içenlere bırakması konusunda uyarılarda bulunuyorum. Ben gülü ağzımdan hiç düşürmüyorum hep ağzımda bir gül bir hafta gidiyor. Sonra değiştiriyorum. Ağzımda taşıdığım gül beni korona virüsten koruyor. Ben koronavirüsten korkmuyorum. Ağzımda gül taşıdığım için virüs bana gelmez.
Title
62 yıldır ağzından düşürmediği gülle virüse meydan okuyor: Koronavirüsten korkmuyorum
Bursa'da 89 yaşındaki vatandaş, 62 yıldır ağzında gül taşıyor. Ağzından gülü düşürmeyen ihtiyar delikanlı, gülle koronavirüse meydan okuyor. Gül Dede olarak tanınan Ali Rıza Karan, "Benim adım Ali Rıza ama kimse beni ismimle bilmez herkes gül dede olarak bilir. Doktorumun tavsiyesi üzerine 27 yaşında sigarayı bıraktım o günden sonra sigara tiryakiliğinden gül tiryakiliğine geçtim. Ben koronavirüsten korkmuyorum. Ağzımda gül taşıdığım için virüs bana gelmez." dedi.
Abone Ol Google News
Tıkla ve gururlan

Tıkla ve gururlan

​Kandil'de saklandığını zanneden üst düzey terörist burada vuruldu.
İngiliz yeni fark etti

İngiliz yeni fark etti

Erken tedbir alsaydık ölüm sayısı yarısına inebilirdi.
Resmen inlerindeyiz

​Öcalan'ın en yakınındaki teröristi MİT buldu TSK vurdu.

​Rusya ve BAE çöküşü durdurmayınca yeni arayışlara girdi.

​Türkiye ile aynı saftalar: Hafter'in değil Serrac'ın yanındayız.

​ABD'de eylemler tırmanıyor, Trump geri adım atmıyor.

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

​CHP'li Kaboğlu'ndan skandal açıklamalar.

​Fatih'in ibadete açtığı Ayasofya nasıl müze oldu?

​Libya ordusu Hafter'i son teknoloji ile vuruyor.

Devlet katkısı dışında işverenden de kesinti olacak.

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan ciddi risk uyarısı.

​Süper Lig 87 gün sonra yeniden başlıyor.

Bakanlık otobüs bilet fiyatları için harekete geçti.

​Hırsızların rahat tavırları "Pes" dedirtiyor.

​İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak Almanya'ya kalktı.
Hikmet Karaman: Bu şehre borcumuz var
Spor

Hikmet Karaman: Bu şehre borcumuz var

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in kalan haftalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bugün itibarıyla 8 tane maçımız var. Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Bir kere oyuncularımızın bu şehre hizmet etmeleri gerekiyor. Futbolcular iyi çalışıyor. Onlara empoze ettiğimiz en önemli olay ‘şehre borcunuz var’ oldu” dedi.
MİT-TSK ortak operasyonu: 10 milyonluk teröriste Kandil’in derinlerinde nokta atışı
Gündem

MİT-TSK ortak operasyonu: 10 milyonluk teröriste Kandil’in derinlerinde nokta atışı

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından ‘Kasım Engin’ kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil’in iç bölgelerinde TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 10 milyon ödülle aranan teröristin Türkiye sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaktaki yerini İHA’lar tespit etti, F-16’lar 1 tonluk akıllı bombalarla vurdu.
Plajlardaki beyaz tehlike: Kuvars tozu
Hayat

Plajlardaki beyaz tehlike: Kuvars tozu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahillerine 'beyaz kum' diye kuvars tozu dökmesine tepkiler sürerken, dış müdahalenin plajlardaki doğal yapıyı bozduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, "Denizdeki yaşamı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bölgelerin üstünün ani olarak farklı malzemelerle kaplanması sonucunda dibe bağımlı olarak yaşayan bitkiler, süngerler ve midyeler gibi omurgasız canlıların üstleri tamamen örtülür. Maalesef yaşamlarını devam ettiremezler" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.