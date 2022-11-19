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ANKARA

6’lı masada anket savaşları: CHP ve İYİ Parti arasında aday belirleme yarışı

6’lı masa henüz aday belirleyemezken CHP ve İYİ Parti, tezlerini güçlendirmek için anketler hazırlıyor. Ulusal ve bölgesel anketler yapan CHP, Kılıçdaroğlu ismine yoğunlaşıyor. Böylece masaya CHP liderinin kazanabilecek aday olduğunu göstermek istiyor. İYİ Parti ise kulislerde adı geçen diğer siyasileri ölçen anketler yapıyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6’lı masada anket savaşları: CHP ve İYİ Parti arasında aday belirleme yarışı
CHP, Kılıçdaroğlu’nun anketlerde güçlü olduğunu, İYİ Parti ise seçilemeceğini gösteren anketleri masaya getirecek.

CHP ve İYİ Parti cumhurbaşkanı adayına ilişkin ayrı ayrı yaptırdıkları ‘Kim kazanır’ anketlerinden çıkan sonuçlarını 6’lı masaya getirmeye hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda İYİ Parti çekincesini aşamayan CHP, Kılıçdaroğlu merkezli anketlerle masaya ‘sahada güçlü’ imajı vermeyi planlıyor. İYİ Parti’nin ise CHP Genel Başkanın kazanmasının zor olduğunu ve konuşulan diğer isimlerin anket sonuçlarını masaya taşıması bekleniyor. Masa adına yapılacak anket sonuçlarının rehber olacağı ifade ediliyor.

CHP’DEN HAZIRLIK

Masayı oluşturan paydaşlar bireysel olarak ise şimdiden sahanın nabzını tutuyor. CHP yaptığı anketlerde Kılıçdaroğlu ismine yoğunlaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun sorulduğu anketlerin hem ulusal hem de bölgesel düzeyde yapıldığı belirtiliyor. Adaylığını riskli bulan ve bir türlü ‘tamam’ demeyen İYİ Parti başta olmak üzere masa paydaşlarına Kılıçdaroğlu’nun kazanabilecek bir aday olduğu anket sonuçları ile sunularak ikna edilmeye başlanacak.

İYİ Parti’de ise Kılıçdaroğlu isminin kazanabilecek bir aday olmasının çekincesi yaşanıyor. Yapılan anketlerde, kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dolaşan isimlerin anketlerde yer aldığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu isminin de kazanma potansiyelinin ölçüldüğü ifade ediliyor. İYİ Parti’nin CHP’nin anketleri masaya getirdiği vakit, kendi yaptırdığı anket verilerini masa ile paylaşması bekleniyor.

‘KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ’ KAVGASI

CHP ile İYİ Parti arasında “Kılıçdaroğlu kazanamaz” kavgası giderek büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç’un “Kraldan çok kralcı” diye eleştirdiği İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu’ndan cevap geldi. Ağıralioğlu, “20 yıl sonra İstanbul ve Ankara kazanıldı. Meral Akşener’in projesidir” dedi.

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