Gündem 6lı masada ikinci tur krizle başlıyor İYİ Parti HDP ile anılmak istemiyor
ANKARA

6'lı masada ikinci tur krizle başlıyor: İYİ Parti HDP ile anılmak istemiyor

CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadiyle dağılma noktasına gelen 6’lı masa yeni krizlere gebe. İlk tur toplantılarda ortak bir aday çıkaramayan masa, 2 Ekim’de yeni görüşmelere başlıyor. HDP ile diyalog kurulması CHP kanadında rahatsızlık oluşturmazken, İYİ Parti, adının HDP ile anılmasını istemiyor. 6’lı masada adayın kim olacağının yanı sıra seçim sürecinde HDP’nin rolünün daha büyük krizlere neden olması bekleniyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
6lı masada ikinci tur krizle başlıyor: İYİ Parti HDP ile anılmak istemiyor
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CHP ev sahipliğinde 2 Ekim’de ikinci tur görüşmeleri başlatmayı hedefleyen 6’lı masa CHP’li Gürsel Tekin’in başlattığı kriz ile boğuşuyor. CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözü, önce 6’lı masanın iki büyük paydaşı CHP-İYİ Parti’yi sonrasında ise gizli ortakları HDP-İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi.

MASAYI BEKLEYEN İKİ SIKINTI

HDP ile diyalog kurulması CHP kanadında rahatsızlık oluşturmazken, İYİ Parti adının HDP ile anılmasını istemiyor. HDP ise on aydan kısa bir süre kalan seçimler için ‘seçmen kozunu’ ortaya sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ısıtmaya devam eden CHP ise gerilimi dindirmek, suları soğutmak için sandık dengelerini dikkate alıcı mesajlar vermeye başladı.

HDP İSMİ KRİZ NEDENİ

İYİ Parti ise HDP ile yerel seçim benzeri iş birliğinin ittifakın zayıf karnı olacağı endişesiyle karşı çıkıyor. Kulislere göre, ağustos ayındaki son toplantısında “ortak aday” vurgusu yapılan 6’lı masada bu adayın kim olacağının yanı sıra seçim sürecinde HDP’nin rolünün daha büyük krizlerin habercisi.

İBB’yi ziyaret eden Akşener, nzabıta tören mangasıyla nkarşılandı.
İBB’yi ziyaret eden Akşener, nzabıta tören mangasıyla nkarşılandı.

Merhaba zabıta!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin HDP’ye bakan vaadi tartışmalarının gölgesinde dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP’nin bakanlık önerisine sert bir dille karşı çıkıp “HDP ile aynı masada olmayız” çıkışı yapan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İBB binasının girişinde zabıta tören mangasıyla karşılanan Akşener, tören mangasını “Merhaba arkadaşlar” diyerek selamladı.

6’lı masa 3 parça
GÜNDEM
6’lı masa 3 parça

HDP'den 6'lı masaya seçim tehdidi: İkinci tura kalırsa görüşürüz
GÜNDEM
HDP'den 6'lı masaya seçim tehdidi: İkinci tura kalırsa görüşürüz

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