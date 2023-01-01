6’lı Masa’dan duman çıkacak mı: 14 Mayıs yaklaşırken aday halen belli değil

Masanın ortaklarından 14 Mayıs tarihi konusunda da ortak ses yükselmiyor. İki büyük ortak CHP ve İYİ Parti lider düzeyinde açıklamaları ile bu tarihe destek veriyor. Ancak DEVA Partisi farklı düşünüyor. Babacan, “Biz 6 parti olarak deklare etmiştik, 6 Nisan'dan sonra yapılan herhangi bir seçime Meclis'te destek vermeyeceğiz” açıklamasında bulunarak, CHP ve İYİ Parti sözcülerinin ilk baştaki tavrına geri dönmelerini istedi. CHP Genel Merkezi'ne yakın bir isim ise “CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim tarihi olarak 6 Nisan öncesini işaret etmesi, masa içi dengelerin dışa vurumu olabilir” değerlendirmesinde bulunarak, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in hesabının başka, Davutoğlu ve Babacan'ın hesabının başka olduğuna işaret etti.