6’lı Masa’dan duman çıkacak mı: 14 Mayıs yaklaşırken aday halen belli değil

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Seçim tarihinin artık 14 Mayıs olacağı neredeyse kesinleşmişken 6’lı Masa’nın adayı halen belli değil.
Seçimin 14 Mayıs’ta olacağı neredeyse kesinleşmişken 6'lı Masa’nın adayı hâlâ belli olmadı. Bu belirsizlik Vatikan’da Papa seçimlerinde bacadan duman yükselmesi geleneğine yönelik yorumlara neden oluyor.
6'lı Masa, cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sürekli ötelerken, yaşadığı krizi ‘seçim tarihinin belirsizliği’ ile perdelemeye çalıştı. 5 Ocak zirvesi sonrasında başlatılan istişarenin ötesinde aday konusunda somut bir adım atılmadı.
Ortaklar 26 Ocak’ta seçim tarihi ve aday hesapları gölgesinde bir araya gelecek. Masayı oluşturan partilerin genel başkanları, ortak adayın seçim takvimi açıklandıktan sonra duyurulacağını ifade etmişti. Bu çerçevede DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Vatikan’da yeni papanın seçildiği anlamına gelen 'beyaz duman’ sözleri akıllara geldi. Babacan, “6'lı masamda bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun” demişti.
6'lı Masa, Gelecek Partisi’nde 5 Ocak’ta yapılan toplantısından sonra aday belirlemek için müzakerelere geçeceğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “26 Ocak'ta aday belirleme yolunu yöntemini konuşmaya başlayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 14 Mayıs sık sık vurgulanıp tarih kesinleşse de eski açıklamalarını unutan 6’lı Masa adayda acele etmiyor. Bu nedenle bu tarihte isim deklare edilmesi beklenmiyor. Aday için bütün ibreler hala şubat ayının ortasını işaret ediyor. Adayın bir türlü açıklanamaması ve Babacan’ın sözlerinin ardından “Masadan duman çıkacak mı?” yorumları yapılıyor. Katolik Kilisesi’nde kardinaller yeni Papa’yı seçince şapelin bacasından “beyaz”, kriz çıkınca “siyah” duman çıkıyor. 6’lı Masa’nın 26 Ocak’taki toplantısından hangi renk çıkacağı merak ediliyor.
Babacan'ın 6 Nisan ısrarını 11'inci toplantıya da taşımak istediği ifade edilirken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dışında destekçisinin kalmadığı biliniyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan'ın 14 Mayıs talebine "Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz" karşılığını verirken; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından 'Mayıs'ta iklim değişecek' açıklaması ile bir video paylaşmıştı.