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ANKARA

6'lı masaya muhafazakâr emanetçi aday aranıyor!

6’lı masada CHP dışında masayı oluşturan partilerin kulislerinde cumhurbaşkanlığına adalmığı iki kriter öne çıkıyor. Bu kriterler; adayın, muhafazakâr seçmenden oy alabilecek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürecek bir isim olması

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6lı masaya muhafazakâr emanetçi aday aranıyor!
6'lı masa

6’lı masanın adayını seçim kararı ile açıklaması beklenirken CHP dışında masayı oluşturan partilerin kulislerinde iki kriter öne çıkıyor. Bu kriterler; adayın, muhafazakâr seçmenden oy alabilecek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürecek bir isim olması. İlk turu adaysız tamamlayan ikinci tur için CHP’nin ev sahipliğinde 2 Ekim’de toplanmayı planlayan 6’lı masada aday belli olmasa da kriterler eksik olmuyor.

SAĞDAN OY ALMASI ZOR

Bu çerçevede seçimi kazanmak için 50+1 çıtasını aşmada muhafazakar seçmen kitlesinin sayısı ve önemine vurgu yapılıyor. Masanın potansiyel adaylarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu’nun sağ eğilimli seçmenden oy alabilmesinin zor olacağı CHP dışındaki partilerde ifade ediliyor. Öte yandan kamuoyunda konuşulan diğer isimlere göre seçimin kazanılması durumunda geçiş sürecinin yönetilmesinde Kılıçdaroğlu’nun ismine güvenin daha fazla olduğu belirtiliyor.

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